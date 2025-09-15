Скільки потрібно фінансування на 2026 рік?

На сьогодні дефіцит державного бюджету на 2026 рік, непокритий міжнародною допомогою, складає 16 мільярдів євро. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час щорічної зустрічі Ялтинська європейської стратегії (YES) у Києві, повідомляє 24 Канал.

За словами міністра, цього року Україна отримала більше грошей від партнерів, ніж минулого, а наступного потрібно ще більше.

Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни, тому нам потрібно готуватися. Мені необхідно покрити 16 мільярдів євро на наступний рік,

– зазначив Марченко.

Він додав, що розрахунки тривають. Київ сподівається, що вдасться домовитися з міжнародними донорами й закрити дефіцит коштів на наступний рік. Наразі це питання є головним.

Також Марченко відповів щодо можливості використання заморожених російських активів як заставу для кредиту Україні. Таку ідею запропонувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня.

Міністр вважає, що у цьому питанні ЄС може діяти дуже креативно, і привітав подібну ініціативу. Але зазначив, що європейські країни поки що обговорюють конкретний механізм.

Вони здатні підготувати різні механізми, які допомагають нам використовувати заморожені активи без реальної конфіскації,

– запевнив Марченко.

Важливо! У серпні Марченко говорив, що дефіцит фінансування на 2026–2027 роки, який наразі не покритий підтвердженими джерелами, оцінюється у 37 мільярдів доларів. Мовляв, у 2026 році Україні знадобиться 45 мільярдів доларів зовнішньої підтримки, частину з яких планують компенсувати за рахунок резервів, сформованих завдяки цьогорічним надходженням міжнародної допомоги.

Яку допомогу отримує Україна від міжнародних партнерів?