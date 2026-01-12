Что происходит в Украине на фоне атак России?
Украина в воскресенье боролась за восстановление электричества для десятков тысяч людей, которые остались без отопления в условиях морозов, после недели интенсивных российских атак, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
В Киеве отопление было восстановлено примерно в 85% многоквартирных домов. Восстановление произошло через сутки после того, как вся столица осталась без света, тепла и воды. Однако более 1 000 зданий до сих пор оставались без отопления, при дневных температурах до -10°C.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Россия в течение последней недели ежедневно наносила удары по энергетической инфраструктуре.
Враг целенаправленно атаковал теплогенерирующие объекты баллистическими ракетами. Ситуацию дополнительно осложнили сложные погодные условия и существенное похолодание,
– сказала Свириденко.
Заметьте! Она в частности отметила, что ключевой задачей является как можно скорее восстановить базовые условия для жизни людей.
В столице развернули мобильные пункты обогрева, где жители могут согреться, подзарядить телефоны и другие устройства, а также выпить горячего чая. Несмотря на это, жители рассказывают об огромных трудностях жизни без электричества в разгар зимы. Например, Галина Турчин смогла достать газовые баллоны, чтобы впервые приготовить еду с момента исчезновения электроснабжения.
Сегодня мы что-то приготовим поесть, потому что уже два дня ничего не готовили,
– рассказала она CNN.
Галина Турчина – это 71-летняя пенсионерка. Как пишет издание, она закуталась в несколько свитеров, пытаясь согреться в своей квартире, где одно из окон недавно было выбито обломками российского дрона и закрыто только пластиковой пленкой.
Она рассказала о надежде, что дадут "если не свет, то хотя бы тепло". Она также добавила, что уже два дня не готовила пищу и питалась только остатками из холодильника
Напомним! В среднем жители Киева в декабре оставались без электроэнергии по 9,5 часов в сутки, поскольку энергосистема едва справлялась с зимней нагрузкой.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что это была одна из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру столицы, которая произошла именно в период ухудшения погодных условий.
В субботу "Укрэнерго" ввел аварийные отключения электроэнергии в Киеве и области для проведения ремонта серьезно поврежденной системы.
В частности российские удары в ночь с субботы на воскресенье оставили без света часть Днепропетровской и Запорожской областей. По состоянию на воскресенье утром более 13 000 человек в Запорожской области были без электроснабжения.
По словам Свириденко, за последние семь дней электроснабжения потеряли почти 700 000 потребителей, прежде чем его удалось восстановить. Хотя в Киеве свет вернули в "рекордные сроки", она предупредила, что ситуация еще некоторое время будет оставаться нестабильной.
Дома, где электроснабжение уже восстановили, все еще подпадают под графики плановых отключений, которые в Киеве сейчас продолжаются около восьми часов.
Обратите внимание! Некоторые села в окрестностях Киева остаются без электричества уже четыре дня. Один из местных жителей, Сергей Прижистовский, рассказал, что до удара все было хорошо. Но пока не включат отопление, придется спать в одежде.
Напомним, что президент Украины назвал регионы, где сейчас самая сложная ситуация со светом и теплом. Об этом шла речь в вечернем обращении Владимира Зеленского.
Есть общины, где ситуация до сих пор чрезвычайно сложная. К сожалению, в частности, в части городов и сел приграничных областей,
– сказал украинский лидер.
"Самое сложное" в таких населенных пунктах:
- Бровары;
- Васильков;
- Фастов;
- Борисполь.
Важно! Зеленский добавил, что на Днепровщине, Запорожье, Харьковщине, Донетчине – везде сейчас энергетики, ремонтные бригады и все коммунальные службы делают невероятные и действительно героические вещи.
Что еще известно о ситуации с теплом и светом?
- Ситуацию со светомм в ДТЭК назвали самой сложной за всю зиму. Проблемы отметили в частности в Днепре и области, а также в Киевской области и столице.
- Проблемы с электричеством в Киеве действительно остаются актуальными. ГСЧС в столице устанавливает генераторы для аварийного электропитания жилых домов столицы. В одном из районов установили 5 генераторов.
- В частности в Киеве возникает много точечных аварий. Причиной являются атаки, морозы и перегрузки сетей сейчас.