Что происходит в Украине на фоне атак России?

Украина в воскресенье боролась за восстановление электричества для десятков тысяч людей, которые остались без отопления в условиях морозов, после недели интенсивных российских атак, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Читайте также На Черниговщине поврежден важный энергообъект: без света остались несколько населенных пунктов

В Киеве отопление было восстановлено примерно в 85% многоквартирных домов. Восстановление произошло через сутки после того, как вся столица осталась без света, тепла и воды. Однако более 1 000 зданий до сих пор оставались без отопления, при дневных температурах до -10°C.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Россия в течение последней недели ежедневно наносила удары по энергетической инфраструктуре.

Враг целенаправленно атаковал теплогенерирующие объекты баллистическими ракетами. Ситуацию дополнительно осложнили сложные погодные условия и существенное похолодание,

– сказала Свириденко.

Заметьте! Она в частности отметила, что ключевой задачей является как можно скорее восстановить базовые условия для жизни людей.

В столице развернули мобильные пункты обогрева, где жители могут согреться, подзарядить телефоны и другие устройства, а также выпить горячего чая. Несмотря на это, жители рассказывают об огромных трудностях жизни без электричества в разгар зимы. Например, Галина Турчин смогла достать газовые баллоны, чтобы впервые приготовить еду с момента исчезновения электроснабжения.

Сегодня мы что-то приготовим поесть, потому что уже два дня ничего не готовили,

– рассказала она CNN.

Галина Турчина – это 71-летняя пенсионерка. Как пишет издание, она закуталась в несколько свитеров, пытаясь согреться в своей квартире, где одно из окон недавно было выбито обломками российского дрона и закрыто только пластиковой пленкой.

Она рассказала о надежде, что дадут "если не свет, то хотя бы тепло". Она также добавила, что уже два дня не готовила пищу и питалась только остатками из холодильника

Напомним! В среднем жители Киева в декабре оставались без электроэнергии по 9,5 часов в сутки, поскольку энергосистема едва справлялась с зимней нагрузкой.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что это была одна из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру столицы, которая произошла именно в период ухудшения погодных условий.

В субботу "Укрэнерго" ввел аварийные отключения электроэнергии в Киеве и области для проведения ремонта серьезно поврежденной системы.

В частности российские удары в ночь с субботы на воскресенье оставили без света часть Днепропетровской и Запорожской областей. По состоянию на воскресенье утром более 13 000 человек в Запорожской области были без электроснабжения.

По словам Свириденко, за последние семь дней электроснабжения потеряли почти 700 000 потребителей, прежде чем его удалось восстановить. Хотя в Киеве свет вернули в "рекордные сроки", она предупредила, что ситуация еще некоторое время будет оставаться нестабильной.

Дома, где электроснабжение уже восстановили, все еще подпадают под графики плановых отключений, которые в Киеве сейчас продолжаются около восьми часов.

Обратите внимание! Некоторые села в окрестностях Киева остаются без электричества уже четыре дня. Один из местных жителей, Сергей Прижистовский, рассказал, что до удара все было хорошо. Но пока не включат отопление, придется спать в одежде.

Напомним, что президент Украины назвал регионы, где сейчас самая сложная ситуация со светом и теплом. Об этом шла речь в вечернем обращении Владимира Зеленского.

Есть общины, где ситуация до сих пор чрезвычайно сложная. К сожалению, в частности, в части городов и сел приграничных областей,

– сказал украинский лидер.

"Самое сложное" в таких населенных пунктах:

Бровары; Васильков; Фастов; Борисполь.

Важно! Зеленский добавил, что на Днепровщине, Запорожье, Харьковщине, Донетчине – везде сейчас энергетики, ремонтные бригады и все коммунальные службы делают невероятные и действительно героические вещи.

Что еще известно о ситуации с теплом и светом?