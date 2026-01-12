Що відбувається в Україні на тлі атак Росії?

Україна в неділю боролася за відновлення електрики для десятків тисяч людей, які залишилися без опалення в умовах морозів, після тижня інтенсивних російських атак, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

У Києві опалення було відновлено приблизно у 85% багатоквартирних будинків. Відновлення відбулося через добу після того, як уся столиця залишилася без світла, тепла та води. Проте понад 1 000 будівель досі залишалися без опалення, за денних температур до -10°C.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Росія протягом останнього тижня щодня завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі.

Ворог цілеспрямовано атакував теплогенерувальні об’єкти балістичними ракетами. Ситуацію додатково ускладнили складні погодні умови та суттєве похолодання,

– сказала Свириденко.

Зауважте! Вона зокрема наголосила, що ключовим завданням є якомога швидше відновити базові умови для життя людей.

У столиці розгорнули мобільні пункти обігріву, де мешканці можуть зігрітися, підзарядити телефони та інші пристрої, а також випити гарячого чаю. Попри це, жителі розповідають про величезні труднощі життя без електрики в розпал зими. Наприклад, Галина Турчин змогла дістати газові балони, щоб уперше приготувати їжу з моменту зникнення електропостачання.

Сьогодні ми щось приготуємо поїсти, бо вже два дні нічого не готували,

– розповіла вона CNN.

Галина Турчина – це 71-річна пенсіонерка. Як пише видання, вона закуталася в кілька светрів, намагаючись зігрітися у своїй квартирі, де одне з вікон нещодавно було вибите уламками російського дрона та закрите лише пластиковою плівкою.

Вона розповіла про сподівання, що дадуть "якщо не світло, то хоча б тепло". Вона також додала, що вже два дні не готувала їжу і харчувалася лише залишками з холодильника

Нагадаємо! У середньому мешканці Києва в грудні залишалися без електроенергії по 9,5 години на добу, оскільки енергосистема ледве справлялася із зимовим навантаженням.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба заявив, що це була одна з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру столиці, яка відбулася саме в період погіршення погодних умов.

У суботу "Укренерго" запровадив аварійні відключення електроенергії в Києві та області для проведення ремонту серйозно пошкодженої системи.

Зокрема російські удари в ніч із суботи на неділю залишили без світла частину Дніпропетровської та Запорізької областей. Станом на неділю вранці понад 13 000 людей у Запорізькій області були без електропостачання.

За словами Свириденко, за останні сім днів електропостачання втратили майже 700 000 споживачів, перш ніж його вдалося відновити. Хоча в Києві світло повернули в "рекордні терміни", вона попередила, що ситуація ще певний час залишатиметься нестабільною.

Будинки, де електропостачання вже відновили, усе ще підпадають під графіки планових відключень, які в Києві наразі тривають близько восьми годин.

Зверніть увагу! Деякі села на околицях Києва залишаються без електрики вже чотири дні. Один із місцевих жителів, Сергій Прижистовський, розповів, що до удару все було добре. Але Поки не увімкнуть опалення, доведеться спати в одязі.

Нагадаємо, що президент України назвав регіони, де наразі найскладніша ситуація зі світлом та теплом. Про це йшлося у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.

Є громади, де ситуація досі надзвичайно складна. На жаль, зокрема, в частині міст і сіл прикордонних областей,

– сказав український лідер.

"Найскладніше" у таких населених пунктах:

Бровари; Васильків; Фастів; Бориспіль.

Важливо! Зеленський додав, що на Дніпровщині, Запоріжжі, Харківщині, Донеччині – всюди зараз енергетики, ремонтні бригади та всі комунальні служби роблять неймовірні та справді героїчні речі.

Що ще відомо про ситуацію з теплом та світлом?