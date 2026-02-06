Какую схему использовала Россия?

В целом Россия предоставила Ирану около 2,5 миллиарда долларов. Причем эти средства отправляли наличными, выяснило в ходе расследования издание The Telegraph.

По данным документов, государственный российский "Промсвязьбанк" начал массовые поставки наличных денег в Иран всего через несколько дней после того, как Дональд Трамп ввел жесткие санкции против Тегерана во время своего первого срока на посту президента США.

Цифры поддержки Москвой иранского режима впечатляют:

5 тонн банкнот было отправлено в течение четырех месяцев 2018 года;

было отправлено в течение четырех месяцев 2018 года; 34 массовые поставки были осуществлены за это время – каждая стоимостью от 57 до 115 миллионов долларов.

Наличные везли преимущественно купюрами по 500 евро. Деньги переправляли сложным маршрутом:

сначала поездом до Астрахани;

далее кораблем через Каспийское море в порт Амирабад;

а затем снова поездом в Тегеран.

Важно! Ключевую роль в схеме сыграл "Промсвязьбанк". В 2017 году он был национализирован Кремлем и превращен в "специализированный банк для обслуживания оборонно-промышленного комплекса", чтобы избегать санкций.

Зачем Кремлю поддерживать Иран?

Эксперты считают, что эти выплаты свидетельствуют о гораздо более глубоких связях между Москвой и Тегераном, чем считалось ранее. По их мнению, Россия спасала союзника от экономического коллапса на фоне массовых протестов.

Сегодня опасения специалистов растут. Они предполагают, что похожие "теневые платежи" могут продолжаться и сейчас. И сейчас Россия уже платит за дроны-камикадзе Shahed-136 и баллистические ракеты Fath-360, которые Иран поставляет для войны в Украине.

Это игра на опережение: Кремль боится краха иранского режима, потому что это станет для них катастрофической геополитической потерей,

– объясняет бывшая советница Госдепартамента США Аша Каслберри-Эрнандес.

Заметьте! Недавно стало известно, что Иран предлагает продавать иностранным правительствам современные баллистические ракеты, дроны и военные корабли за криптовалюту, пишет FT. Так Тегеран пытается обойти финансовый контроль и западные санкции.

