Яку схему використовувал Росія?

Загалом Росія надала Ірану близько 2,5 мільярда доларів. Причому ці кошти відправляли готівкою, з'ясувало під час розслідування видання The Telegraph.

Дивіться також Ідеальний момент для Кремля, – експерт із США припустив плани Трампа щодо Ірану

За даними документів, державний російський "Промсвязьбанк" розпочав масові постачання готівки до Ірану лише через кілька днів після того, як Дональд Трамп запровадив жорсткі санкції проти Тегерана під час свого першого терміну на посту президента США.

Цифри підтримки Москвою іранського режиму вражають:

5 тонн банкнот було відправлено протягом чотирьох місяців 2018 року;

було відправлено протягом чотирьох місяців 2018 року; 34 масові поставки були здійснені за цей час – кожна вартістю від 57 до 115 мільйонів доларів.

Готівку везли переважно купюрами по 500 євро. Гроші переправляли складним маршрутом:

спочатку потягом до Астрахані;

далі кораблем через Каспійське море до порту Амірабад;

а потім знову потягом до Тегерана.

Важливо! Ключову роль у схемі відіграв "Промсвязьбанк". У 2017 році він був націоналізований Кремлем і перетворений на "спеціалізований банк для обслуговування оборонно-промислового комплексу", щоб уникати санкцій.

Навіщо Кремлю підтримувати Іран?

Експерти вважають, що ці виплати свідчать про набагато глибші зв'язки між Москвою та Тегераном, ніж вважалося раніше. На їхню дуику, Росія рятувала союзника від економічного колапсу на тлі масових протестів.

Сьогодні побоювання фахівців зростають. Вони припускають, що схожі "тіньові платежі" можуть тривати й зараз. Та нині Росія вже платить за дрони-камікадзе Shahed-136 та балістичні ракети Fath-360, які Іран постачає для війни в Україні.

Це гра на випередження: Кремль боїться краху іранського режиму, бо це стане для них катастрофічною геополітичною втратою,

– пояснює колишня радниця Держдепартаменту США Аша Каслберрі-Ернандес.

Зауважте! Нещодавно стало відомо, що Іран пропонує продавати іноземним урядам сучасні балістичні ракети, дрони та військові кораблі за криптовалюто, пише FT. Так Тегеран намагається обійти фінансовий контроль та західні санкції.

Яку зброю постачає Іран Росії?