Что известно о ситуации с Gunvor?

Это произошло на фоне неудачной ситуации с международной энергетической группой Gunvor, пишет 24 Канал со ссылкой на FT.

Миллиардер и руководитель одной из крупнейших мировых компаний по торговле сырьем стоит за "дерзкой попыткой" приобрести активы российской нефти на 22 миллиарда долларов – месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и сети АЗС. 72-летний Торбьерн Торнквист, глава трейдингового дома Gunvor, бросился покупать огромный международный бизнес российского нефтяного гиганта "Лукойл" буквально через несколько дней после того, как против него были введены санкции США.

Торнквист утверждал, что сделка направлена против Москвы, а не на пользу ей. Он также пообещал "полный разрыв" с прошлым, настаивая, что не существует никакого пути, по которому "Лукойл" сможет снова выкупить активы по всему миру, которые накапливал десятилетиями.

Пока Путин продолжает бессмысленные убийства, Кремлевская марионетка Gunvor никогда не получит лицензию на деятельность и прибыль,

– опубликовал резкое сообщение Минфин США.

Gunvor немедленно отозвала свое предложение, пытаясь минимизировать последствия, заявив, что "всегда признавала: любая сделка на 100% зависит от одобрения" Минфина США и управления OFAC.

Мы верили, что наше предложение соответствует санкциям США и их целям, которые мы поддерживаем,

– добавила компания и подчеркнула, что "полностью уважает" решение Вашингтона.

Заметьте! Бизнес компании продолжил работать в привычном режиме, и трейдеры видели ее активной в торгах нефтью. Но специалисты убеждены: репутационные потери неизбежны.

Что происходит относительно продажи компании?

Российский нефтяной гигант тихо начал искать покупателей на свой международный бизнес еще в 2023 году. Gunvor был среди участников тех ранних переговоров.

Американские чиновники, ответственные за санкции, регулярно контактировали с участниками переговоров, посетили офисы Gunvor в Женеве и другие энергетические трейдинговые компании, чтобы понять влияние ограничений на энергосистему Европы.

Но "Лукойл" не спешил заключать сделку из-за нежелания продавать актив со скидкой. Один из потенциальных покупателей, который в прошлом году ездил в Москву для переговоров, рассказал, что переговоры остановились после того, как российская сторона потребовала права обратного выкупа актива по той же цене.

Ситуация резко изменилась 22 октября, когда администрация Дональда Трампа непосредственно наложила санкции на "Лукойл" и "Роснефть" и на любого, кто ведет с ними бизнес. Gunvor среагировал быстрее всех. Уже через несколько дней компания расширила предложение, и представила новый план Вашингтона как способ сохранить работу активов, пока найдут долгосрочное решение.

Обратите внимание! Но из-за остановки работы правительства США чиновники, которые должны были рассматривать соглашение, работали из дома или вообще не работали.

Чем закончилась история с Gunvor?

Gunvor так и не смогла полностью развеять американские подозрения. Когда предложение энергетической группы медленно продвигалось через полуработающую бюрократию, решение "похоронить" его поступило из высших уровней Минфина США.

Срыв заявки Gunvor вызвал погоню за парализованной империей "Лукойла", а также чрезвычайные меры и просьбы об отсрочке от тех, кто зависит от российских НПЗ и сетей АЗС,

– говорится в материале.

Санкции на "Лукойл" должны вступить в силу 21 ноября.

Любая сделка должна полностью разорвать связи с "Лукойлом" и разместить средства от продажи на заблокированном счете, доступ к которому компания получит только после отмены санкций. "Лукойл" в пятницу подтвердил продолжающиеся переговоры по продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями.

Интересно! В то же время компания Gunvor настроена окончательно разорвать свои российские связи и продолжить переориентацию на США, где уже имеет 200 сотрудников.

Напомним, что акции "Лукойла" на Московской бирже обвалились из-за санкций и проблем с продажей иностранных активов. Об этом сообщало российское СМИ "The Moscow Times".

На торгах бумаги "Лукойла" падали до 4 900 рублей за штуку – самого низкого за последние два с половиной года уровня.

Рыночная капитализация сократилась на 777 миллиардов рублей, или 9,6 миллиардов долларов.

Что еще сейчас известно о "Лукойле"?