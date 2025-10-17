Когда планируют рассмотреть законопроект о санкциях?

Законодатели обсуждают дату и время для рассмотрения законопроекта о санкциях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Законопроект предусматривает:

введение тарифов для стран, импортирующих российские энергоносители;

введение вторичных санкций против иностранных фирм, поддерживающих добычу энергоносителей в России.

Позже Джон Тун заявил журналистам, что, по его мнению, законопроект будет внесен примерно в течение следующих 30 дней.

Белый дом ранее настаивал на том, чтобы Трамп имел больше гибкости во внедрении финансовых санкций. Тун заявил, что Грэм повторно подаст законопроект после многомесячных переговоров, чтобы включить новые изменения, но это будет "та же базовая предпосылка",

– пишут в издании.

Это движение происходит на фоне ожидаемой встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа 17 октября?

16 октября Зеленский прибыл в США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Президента Украины.

Глава государства сообщил, что проведет ряд встреч с представителями оборонных компаний, которые смогут продать Украине необходимое вооружение.

В частности, речь пойдет о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны. Также запланированы переговоры с представителями американских энергетических компаний. Кроме того, президент анонсировал и встречу с Дональдом Трампом, что состоится уже 17 октября. Встреча глав государств начнется в 20:00 по киевскому времени.

Во время переговоров с главой Белого дома стороны рассмотрят возможные методы завершения войны.

Какие санкции против России и ее союзников вводит США?