Коли планують розглянути законопроєкт про санкції?
Законодавці обговорюють дату та час для розгляду законопроєкту про санкції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Законопрєкт передбачає:
- запровадження тарифів для країн, що імпортують російські енергоносії;
- запровадження вторинних санкцій проти іноземних фірм, що підтримують видобуток енергоносіїв у Росії.
Пізніше Джон Тун заявив журналістам, що, на його думку, законопроєкт буде внесено приблизно протягом наступних 30 днів.
Білий дім раніше наполягав на тому, щоб Трамп мав більше гнучкості у впровадженні фінансових санкцій. Тун заявив, що Грем повторно подасть законопроєкт після багатомісячних переговорів, щоб включити нові зміни, але це буде "та сама базова передумова",
– пишуть у виданні.
Цей рух відбувається на тлі очікуваної зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.
Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа 17 жовтня?
16 жовтня Зеленський прибув до США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Президента України.
Глава держави повідомив, що проведе низку зустрічей з представниками оборонних компаній, які зможуть продати Україні необхідне озброєння.
Зокрема, йтиметься про додаткові поставки систем протиповітряної оборони. Також заплановані перемовини з представниками американських енергетичних компаній. Крім того, президент анонсував і зустріч із Дональдом Трампом, що відбудеться вже 17 жовтня. Зустріч глав держав розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Під час перемовин з очільником Білого дому сторони розглянуть можливі методи завершення війни.
Які санкції проти Росії та її союзників запроваджує США?
США планують запровадити 500% тариф на експорт енергоносіїв з Росії, щоб зупинити військову машину Росії, хоча це може підвищити світові ціни. Таке рішення запропонували у Законі про санкції проти Росії, проте ще нн винесли на голосування.
США наклали санкції на сербську NIS через її зв'язки з російським "Газпромом", що може призвести до зупинки єдиного НПЗ в Сербії протягом кількох тижнів. Це спонукало сусідню Хорватію скоротити постачання сирої нафти.
У вересні США анонсували введення санкцій проти компаній з 10 країн, зокрема у списку є Китай, за постачання товарів до Росії. Це перші санкції від Трампа з моменту його обрання на посаду президента вдруге, що є серйозним прецедентом.