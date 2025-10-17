Коли планують розглянути законопроєкт про санкції?

Законодавці обговорюють дату та час для розгляду законопроєкту про санкції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Законопрєкт передбачає:

запровадження тарифів для країн, що імпортують російські енергоносії;

запровадження вторинних санкцій проти іноземних фірм, що підтримують видобуток енергоносіїв у Росії.

Пізніше Джон Тун заявив журналістам, що, на його думку, законопроєкт буде внесено приблизно протягом наступних 30 днів.

Білий дім раніше наполягав на тому, щоб Трамп мав більше гнучкості у впровадженні фінансових санкцій. Тун заявив, що Грем повторно подасть законопроєкт після багатомісячних переговорів, щоб включити нові зміни, але це буде "та сама базова передумова",

– пишуть у виданні.

Цей рух відбувається на тлі очікуваної зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа 17 жовтня?

16 жовтня Зеленський прибув до США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Президента України.

Глава держави повідомив, що проведе низку зустрічей з представниками оборонних компаній, які зможуть продати Україні необхідне озброєння.

Зокрема, йтиметься про додаткові поставки систем протиповітряної оборони. Також заплановані перемовини з представниками американських енергетичних компаній. Крім того, президент анонсував і зустріч із Дональдом Трампом, що відбудеться вже 17 жовтня. Зустріч глав держав розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Під час перемовин з очільником Білого дому сторони розглянуть можливі методи завершення війни.

