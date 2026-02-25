Кто попал в санкционный список?

Все они подозреваются в киберпреступлениях против США и находятся в России или в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), отметили в американском Минфине.

В обновленный "черный список" США попали:

Сергей Зеленюк;

Олег Кучеров;

Марина Васанович (все граждане России);

и Азизжон Мамашоев (гражданин Узбекистана).

Например, Зеленюка и связанных с ним лиц обвиняют в том, что они похитили и в дальнейшем перепродали правительственные киберинструменты США. Этим они нанесли не только экономическую выгоду, но и угрозу национальной безопасности страны.

Санкции также распространяются на их компании:

российскую Matrix LLC, которая работает под брендом Operation Zero;

Advance Security Solutions;

и Special Technology Services LLC FZ (обе зарегистрированы в ОАЭ).

В ведомстве отметили, что подсанкционные лица торгуют инструментами, которые позволяют устраивать кибератаки, похищать информацию и создавать программы-вымогатели.

Если вы воруете торговые тайны США, вы будете привлечены к ответственности,

– подчеркнул министр финансов США Скотт Бессент.

Стоит знать! США впервые ввели санкции по закону, который позволяет ограничивать лиц, получивших выгоду от масштабного похищения торговых тайн американцев или могут представлять существенную угрозу национальной безопасности.

Какие еще санкции ввели США?

Также 19 февраля американский президент Дональд Трамп продлил предыдущие санкции США против России, говорится в указе Белого дома.

Речь идет об ограничениях, которые Соединенные Штаты ввели ранее:

в сентябре 2018 года в связи с оккупацией украинского Крыма Россией;

и в феврале 2022 года, после признания Москвой так называемых ЛНР и ДНР.

Агрессия против Украины продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США,

– отмечается в указе.

Поэтому США продлили действие национального чрезвычайного положения.

Важно! Это решение Трампа позволило продлить антироссийские санкции еще на один год – до марта 2027-го. Иначе их срок истек бы уже 6 марта.

