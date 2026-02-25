Хто потрапив у санкційний список?

Усі вони підозрюються у кіберзлочинах проти США та знаходяться у Росії або в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), зазначили в американському Мінфіні.

У оновлений "чорний список" США потрапили:

Сергій Зеленюк;

Олег Кучеров;

Марина Васанович (усі громадяни Росії);

та Азізжон Мамашоєв (громадянин Узбекистану).

Наприклад, Зеленюка та пов'язаних з ним осіб звинувачують у тому, що вони викрали та надалі перепродали урядові кіберінструменти США. Цим вони завдали не лише економічного зиску, але й загрозу національній безпеці країни.

Санкції також розповсюджуються на їхні компанії:

російську Matrix LLC, яка працює під брендом Operation Zero;

Advance Security Solutions;

та Special Technology Services LLC FZ (обидві зареєстровані в ОАЕ).

У відомстві зауважили, що підсанкційні особи торгують інструментами, які дають змогу влаштовувати кібератаки, викрадати інформацію та створювати програми-вимагачі.

Якщо ви крадете торгівельні таємниці США, вас буде притягнуто до відповідальності,

– наголосив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Варто знати! США вперше запровадили санкції за законом, який дозволяє обмежувати осіб, що отримали вигоду від масштабного викрадення торгівельних таємниць американців або можуть становити суттєву загрозу національній безпеці.

Які ще санкції запровадили США?

Також 19 лютого американський президент Дональд Трамп продовжив попередні санкції США проти Росії, йдеться в указі Білого дому.

Мова йде про обмеження, які Сполучені Штати увели раніше:

у вересні 2018 року у зв'язку з окупацією українського Криму Росією;

та у лютому 2022 року, після визнання Москвою так званих ЛНР та ДНР.

Агресія проти України продовжує становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США,

– зазначається в указі.

Тому США продовжили дію національного надзвичайного стану.

Важливо! Це рішення Трампа дозволив продовжити антиросійські санкції ще на один рік – до березня 2027-го. Інакше їхній термін сплинув би вже 6 березня.

