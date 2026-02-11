Что Трамп рассказал о Швейцарии?

Согласно словам Трампа, это произошло после одного звонка, о чем он пишет The Economics Times.

Дело в том, что Швейцария долгое время пользовалась почти нулевыми пошлинами. Но экспортировали товары в США. Это привело к торговому дефициту в размере 42 миллиардов долларов.

Дональд Трамп Президент США Мы ничего не получали в ответ, и я сказал: "Мы должны что-то сделать, потому что нужно немного выровнять ситуацию". Мне не нужно было получить все сразу, поэтому я ввел 30-процентную пошлину, которая была слишком низкой. Но даже тогда у нас оставался большой дефицит, хотя он и сократился вдвое.

В то же время Дональд Трамп рассказал, что резко повысил пошлины на импорт из Швейцарии после напряженного телефонного разговора со швейцарской представительницей Карин Келлер-Зуттер.

Мне не очень понравилось, как она с нами разговаривала, поэтому вместо того, чтобы предоставить ей снижение, я повысил его до 39%,

– сказал Трамп.

Он отметил, что она была очень настойчивой, но в то же время приятной. Согласно словам Дональда Трампа Карин Келлер-Зуттер рассказала, что Швейцария это маленькая страна. И она не может "этого сделать".

Вы можете быть маленькой страной, но у нас с вами дефицит в 42 миллиарда долларов,

– отметил президент США.

Обратите внимание! Кроме того, Трамп ошибочно назвал Келлер-Зуттер премьер-министром Швейцарии, хотя на самом деле она является членом Федерального совета Швейцарии.

Президент Франции Эмануэль Макрон ранее высказывал мнение, что в ближайшие месяцы США атакует Евросоюз. По его мнению, будут атаковать через цифровое регулирование. Об этом говорилось в материале Bloomberg.

Макрон считает, что Трампа ввести новые тарифы против ЕС. Поэтому призвал будет более жесткими в отношениях с лидером США.

В частности французский лидер добавил, что под ударом прежде всего окажутся Франция и Испания.

Что еще известно о ситуации с тарифами?