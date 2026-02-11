Що Трамп розповів щодо Швейцарії?

Згідно зі словами Трампа, це сталося після одного дзвінка, про що він пише The Economics Times.

Річ у тім, що Швейцарія тривалий час користувалася майже нульовими митами. Але експортували товари до США. Це призвело до торгівельного дефіциту в розмірі 42 мільярдів доларів.

Дональд Трамп Президент США Ми нічого не отримували у відповідь, і я сказав: "Ми маємо щось зробити, бо потрібно трохи вирівняти ситуацію". Мені не потрібно було отримати все одразу, тому я запровадив 30-відсоткове мито, яке було занадто низьким. Але навіть тоді в нас залишався великий дефіцит, хоча він і скоротився вдвічі.

Водночас Дональд Трамп розповів, що різко підвищив мита на імпорт зі Швейцарії після напруженої телефонної розмови зі швейцарською представницею Карін Келлер-Зуттер.

Мені не дуже сподобалося, як вона з нами розмовляла, тож замість того, щоб надати їй зниження, я підвищив його до 39%,

– сказав Трамп.

Він зазначив, що вона була дуже наполегливою, але водночас приємною. Згідно зі словами Дональда Трампа Карін Келлер-Зуттер розказала, що Швейцарія це маленька країна. І вона не може "цього зробити".

Ви можете бути маленькою країною, але в нас із вами дефіцит у 42 мільярди доларів,

– зазначив президент США.

Зверніть увагу! Крім того, Трамп помилково назвав Келлер-Зуттер прем’єр-міністром Швейцарії, хоча насправді вона є членкинею Федеральної ради Швейцарії.

Президент Франції Емануель Макрон раніше висловлював думку, що найближчими місяцями США атакує Євросоюз. На його думку, атакуватимуть через цифрове регулювання. Про це йшлося у матеріалі Bloomberg.

Макрон вважає, що Трампа запровадити нові тарифи проти ЄС. Тому закликав буде більш жорсткими у відносинах з лідером США.

Зокрема французький лідер додав, що під ударом насамперед опиняться Франція та Іспанія.

Що ще відомо про ситуацію з тарифами?