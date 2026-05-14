Что происходит с экономикой Польши?

О том, как изменились экономические процессы в Варшаве и из-за чего, пишет Bloomberg.

Смотрите также Рютте хочет больше денег для Украины от НАТО: кто неожиданно против такой идеи

Экономика Польши начала замедляться. В течение января-марта 2026 года ВВП страны вырос на 3,4% в годовом измерении. В то же время за предыдущий квартал показатель повысился на 4,1%. В целом экономика продолжает расти, но медленнее, чем ожидалось.

Издание отмечает, что замедление происходит после того, как предыдущие три квартала экономика стабильно расширялась.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Основная причина нынешних показателей – холодная зима. Из-за низких температур немало процессов в строительном секторе и сфере услуг "замораживали".

По монетарной политике, как отмечает Уильям Джексон, главный экономист по вопросам рынков, развивающихся, текущее положение может отложить позицию Центробанка Польши на повышение ставок.

Слабый рост ВВП может смягчить негативный уклон, который возник в Комиссии по монетарной политике (MPC) в последние недели,

– пояснил Джексон.

Здесь нужно учитывать и ситуацию на Ближнем Востоке. Из-за войны в Иране начали расти цены, соответственно инфляция. И если на этом фоне Центральный банк Польши мог повысить ставки, то сейчас с показателем замедления местной экономики – это будет противоречить ситуации.

В то же время Председатель Центробанка Адам Глапински заявлял, что в мае вероятность повышения ставки возросла. Ведь с предыдущего месяца ускорилась инфляция – до 3,2%.

Зато Генрик Вноровский, который участвует в установлении ставок от Комитета монетарной политики, в комментарии для издания отметил, что большее внимание надо обратить не на инфляцию. Политик убежден, что именно война на Ближнем Востоке определяюще влияет на мировую экономику. В частности Польше нужно действовать без поспешных решений, чтобы "любое усиление не навредило экономике страны стоимостью 1 триллион долларов".

Валютный стратег inTouch Capital Markets Ltd Петр Матис уже назвал начало 2026 года "разочаровывающим". И пока экономисты страны уверяют, что иранская ситуация повлияла на показатели не существенно. Однако предупреждают, что при продолжении конфликта будет расти инфляционное давление и уменьшаться показатель роста потребления.

Как война в Иране повлияла на мировую экономику?

Из-за атак по нефтяным и энергообъектам, а также ограничения Ормузского пролива мир столкнулся с кризисом в энергетике. Одно из последствий конфликта между Израилем, США и Ираном – возможный дефицит энергоресурсов, в частности горючего.

Сейчас ситуация с поставками нестабильна, а еще больше угроз добавляет стоимость ресурсов. Ведь когда ограничивают варианты добычи и поставок – на рынке формируется больший спрос, однако ресурсов становится меньше.

В то же время, как пишут в CNN, война в Иране действительно стала показателем того, где мировая экономика "проседает". Например, большинство стран имеет зависимость от поставок энергоносителей. Однако, эксперты отмечают, что последствия конфликта на самом деле могут стать катализатором положительных изменений в мировой экономике.

Так, на некоторые реформы странам понадобились бы десятилетия, а нынешняя непредсказуемая ситуация, уже движет мир к изменениям. Экономисты отмечают, что война в Иране выявила недостатки в экономике, которые раньше все игнорировали. Если по итогам свободу судоходства восстановят, а монопольные картельные сговоры будут разрушены, то международная экономика станет в разы сильнее.

Что известно о последствиях войны в Иране для мировой экономики?

Политтехнолог Михаил Шейтельман для 24 Канала отметил, что сейчас есть шансы для урегулирования конфликта и прекращения огня. По словам эксперта, сейчас Трамп оказался в сложной ситуации, однако надежда на мирное урегулирование этой войны все равно остается.

Зато чем дольше конфликт продолжается, тем дольше цены на нефть и топливо держатся на завышенных отметках. В Европе, например, из-за этого стремительно растет инфляция. Швейцария уже имеет самые высокие значения показателя за последние 16 месяцев. В Испании и Германии инфляция тоже бьет рекорды, нынешние показатели превышают многолетние относительно устойчивые данные.

Для Украины последствия войны в Иране проигрываются в основном на топливном рынке. И как отметил для 24 Канала директор Консалтинговой группы А-95 и энергетический эксперт Сергей Куюн, цены на топливо будут снижаться не скоро:

"Если цена в ближайшее время не просядет в мире, не откатится, то я боюсь, что у нас она не будет падать. Она будет все равно держаться, поскольку эти свежие ресурсы, которые сегодня заходят, закуплены по максимальным ценам и фактически не позволяют компаниям двигаться вниз".