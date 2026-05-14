Що відбувається з економікою Польщі?

Про те, як змінились економічні процеси у Варшаві та через що, пише Bloomberg.

Економіка Польщі почала сповільнюватись. Протягом січня-березня 2026 року ВВП країни зріс на 3,4% у річному вимірі. Водночас за попередній квартал показник підвищився на 4,1%. Загалом економіка продовжує зростати, але повільніше, ніж очікувалось.

Видання зазначає, що уповільнення відбувається після того, як попередні три квартали економіка стабільно розширювалась.

Основна причина нинішніх показників – холодна зима. Через низькі температури чимало процесів у будівельному секторі та сфері послуг "заморожували".

Щодо монетарної політики, як зазначає Вільям Джексон, головний економіст з питань ринків, що розвиваються, поточне становище може відкласти позицію Центробанку Польщі на підвищення ставок.

Слабше зростання ВВП може пом'якшити негативний ухил, який виник у Комісії з монетарної політики (MPC) останніми тижнями,

– пояснив Джексон.

Тут потрібно враховувати й ситуацію на Близькому Сході. Через війну в Ірані почали зростати ціни, відповідно інфляція. І якщо на цьому тлі Центральний банк Польщі міг підвищити ставки, то нині з показником уповільнення місцевої економіки – це суперечитиме ситуації.

Водночас Голова Центробанку Адам Глапінскі заявляв, що у травні ймовірність підвищення ставки зросла. Адже з попереднього місяця прискорилась інфляція – до 3,2%.

Натомість Генрік Вноровський, який бере участь у встановленні ставок від Комітету монетарної політики, у коментарі для видання зазначив, що більшу увагу треба звернути не на інфляцію. Політик переконаний, що саме війна на Близькому Сході визначально впливає на світову економіку. Зокрема Польщі потрібно діяти без поспішних рішень, щоб "будь-яке посилення не зашкодило економіці країни вартістю 1 трильйон доларів".

Валютний стратег inTouch Capital Markets Ltd Пйотр Матис уже назвав початок 2026 року "розчаровуючим". І поки економісти країни запевняють, що іранська ситуація вплинула на показники не суттєво. Однак попереджають, що при продовженні конфлікту зростатиме інфляційний тиск і зменшуватиметься показник зростання споживання.

Як війна в Ірані вплинула на світову економіку?

Через атаки по нафтових та енергооб'єктах, а також обмеження Ормузької протоки світ зіштовхнувся з кризою в енергетиці. Один із наслідків конфлікту між Ізраїлем, США та Іраном – можливий дефіцит енергоресурсів, зокрема пального.

Нині ситуація з постачанням нестабільна, а ще більше загроз додає вартість ресурсів. Адже коли обмежують варіанти видобутку та постачань – на ринку формується більший попит, однак ресурсів стає менше.

Водночас, як пишуть в CNN, війна в Ірані дійсно стала показником того, де світова економіка "просідає". Наприклад, більшість країн має залежність від постачань енергоносіїв. Однак, експерти зазначають, що наслідки конфлікту насправді можуть стати каталізатором позитивних змін у світовій економіці.

Так, на деякі реформи країнам знадобилися б десятиліття, а нинішня непередбачувана ситуація, уже рухає світ до змін. Економісти зазначають, що війна в Ірані виявила недоліки в економіці, які раніше всі ігнорували. Якщо за підсумками свободу судноплавства відновлять, а монопольні картельні змови будуть зруйновані, то міжнародна економіка стане в рази сильнішою.

Що відомо про наслідки війни в Ірані для світової економіки?

Політтехнолог Михайло Шейтельман для 24 Каналу зазначив, що нині є шанси для врегулювання конфлікту та припинення вогню. За словами експерта, нині Трамп опинився у складній ситуації, однак надія на мирне врегулювання цієї війни все одно залишається.

Натомість чим довше конфлікт триває, тим довше ціни на нафту й пальне тримаються на завищених позначках. У Європі, наприклад, через це стрімко зростає інфляція. Швейцарія вже має найвищі значення показника за останні 16 місяців. В Іспанії та Німеччині інфляція теж б'є рекорди, теперішні показники перевищують багаторічні відносно сталі дані.

Для України наслідки війни в Ірані програються в основному на паливному ринку. І як зазначив для 24 Каналу директор Консалтингової групи А-95 та енергетичний експерт Сергій Куюн, ціни на пальне знижуватимуться не скоро:

"Якщо ціна найближчим часом не просяде у світі, не відкотиться, то я боюся, що в нас вона не буде падати. Вона буде все одно триматися, оскільки ці свіжі ресурси, які сьогодні заходять, закуплені за максимальними цінами й фактично не дають змоги компаніям рухатися донизу".