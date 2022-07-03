Детально описав підготовку до опалювального сезону прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він про це говорив у інтерв'ю, яке оприлюднили 3 липня.

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Чи можливе зростання цін

Прем'єр наголосив, що в будь-якому разі ніяких змін тарифів до кінця наступного опалювального сезону не буде. Це та позиція, яку в Кабміні озвучили ще в перші місяці вторгнення, тому не варто очікувати, що становище ринку вдарить по платіжках жителів України.

Ми це задекларували (фіксація цін – 24 канал), ми цього будемо дотримуватися. Це важливо. Люди мають бути впевнені, що вони спокійно пройдуть цю зиму,

– сказав Шмигаль.

Проте одразу й додав, що ця зима буде важкою як для нас, так і для Європи. Адже велика частина європейського енергетичного ринку залежна від Росії. А країна-терорист традиційно вдається до шантажу, щоб світ погоджувався на всі умови. Тому зараз Єврокомісія готує план щодо можливості прожити взагалі без пального з Росії.

Українцям варто готуватися до зими

Водночас прем'єр наголосив, що навантаження на державну систему можуть послабити самі громадяни. Тому, якщо така можливість, потрібно це робити. "Ми не очікуємо легких рішень і легкого проходження цього опалювального сезону. Хто зараз поспішає переорієнтуватись на альтернативні джерела, хто встигає підготувати й утеплити свої будинки – це правильний рух", – зазначив голова Кабміну. Проте він акцентував, що держава виконувала й буде виконувати свої зобов'язання.

Які запаси енергоносіїв є в Україні

Прем'єр підсумував рівень підготовки до опалювального сезону станом на 3 липня. За його словами, у сховищах нашої держави вже є 10 мільярдів кубометрів газу. Цього недостатньо, бо Міністерству енергетики й "Нафтогазу" поставили завдання закачати 19 мільярдів до початку опалювального сезону.

Також держава робить усе для забезпечення достатньою кількістю вугілля. Зараз працюють над видобутком і завезенням його в Україну. "Для прикладу, Австралія передала 70 тисяч тонн енергетичного вугілля, яке сьогодні вже в дорозі в Україну. Але крім цього, в нас є власний видобуток, що дозволяє накопичити достатню кількість", – сказав Шмигаль.

Що робитимуть у місцях із сильними руйнуваннями

Також є певною проблемою те, що в деяких регіонах розбиті війною теплоелектроцентралі або ТЕС. Тому владі над цим теж доводиться багато працювати.

Міністерство розвитку громад і територій готує альтернативні рішення. Зараз працюємо над закупівлею генераторів та інших обігрівальних приладів і розробляємо спільно з іншими міністерствами підходи до непередбачуваних або екстрених ситуацій,

– повідомив прем'єр.

Наразі також готують всю інфраструктуру, яка для цього потрібна. Вже створені всі необхідні штаби й робочі групи – від місцевого до державного рівня.

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