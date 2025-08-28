За останнє десятиліття в Україні відбулася тиха, але показова зміна у цій сфері, яку неможливо не помітити. Те, що ще донедавна здавалося незмінною традицією, поступово набуває сучасних відтінків. Як трансформувались смаки українців, розбирався 24 Канал.

Які напої найчастіше вживають українці?

На початку 2000-х років горілка залишалася беззаперечним лідером на українських столах як символ застілля й національної традиції.

Це був час, коли саме міцні напої визначали культуру святкування, впливали на соціальні зв’язки й задавали тон атмосфері будь-якого застілля. Втім, за останні десять років алкогольна культура в Україні помітно змінилася.

Попит на алкоголь в Україні стабільно високий

Це добре помітно у цифрах: 77% українців зізнаються, що вживають алкоголь, тож попит залишається стабільним навіть у непрості часи. Війна серйозно вдарила по ринку:

у 2022 році обсяги продажів упали майже на третину;

але вже у 2023 – 2024 роках галузь почала відновлюватися.

Загальна тенденція нині очевидна: українці п’ють не менше, але підходять до вибору значно вибірковіше. На перший план виходять якість, різноманітність та нові смакові враження.

Українці стали дуже прискіпливо обирати алкоголь

Водночас на вибір впливає й економічна ситуація, зокрема у 2025 році ціни на алкоголь суттєво зросли:

пиво подорожчало на 11,3% ,

, вино – на 7,8% ;

; тоді як горілка зросла в ціні лише на 2,2%: це робить її відносно доступнішою у порівнянні з іншими категоріями.

Через це сучасний споживач готовий купити менше, але обрати більш якісне. Це вже помітно на полицях магазинів: дедалі більше українців звертають увагу на преміальні та смакові варіації алкоголю.

Як бренди підлаштовуються під тренди?

І оскільки в Україні зросла культура споживання, то разом із нею зросли й очікування.

По-перше, у тренді дегустація та нові враження . Споживач обирає напої, які можна смакувати, розкриваючи нюанси аромату й післясмаку.

. Споживач обирає напої, які можна смакувати, розкриваючи нюанси аромату й післясмаку. По-друге, популярності набули преміальні та смакові варіації горілки . Вони дозволяють їй конкурувати з вином та віскі, залишаючись при цьому частиною української традиції.

. Вони дозволяють їй конкурувати з вином та віскі, залишаючись при цьому частиною української традиції. По-третє, горілка перестала бути лише "масовим" продуктом. Тепер вона асоціюється з якістю, стилем та особливими моментами.

У таких умовах виграють бренди, які вміють поєднати традицію та сучасність.



Українські споживачі обирають якісні алкогольні товари

Один із найяскравіших прикладів – Hetman. Це перша елітна українська горілка, відома у понад 50 країнах світу, яка вже багато років поспіль залишає пріоритетом саме якість.

Філософія бренду базується на чотирьох ключових принципах:

використання лише натуральних інгредієнтів ;

; карпатська джерельна вода , що формує до 60% смаку;

, що формує до 60% смаку; структуризація спирту для м’якшого відчуття;

для м’якшого відчуття; фільтрація через гірський кришталь, яка надає напою кришталевої чистоти.

І вже від початку літа Hetman робить наступний крок – виходить на ринок із новими смаковими позиціями. Це натуральні горілки з легкими акцентами, які перегукуються з трендом на різноманітність та натуральність.

Зверніть увагу! Це не відхід від класики, а її сучасний розвиток для України, яка прагне експериментувати, але водночас залишається вірною традиціям.

Що впливає на вибір українського споживача?

Тепер для українців важливе не лише "що пити", але й "як пити": відчувати різноманітність, насолоджуватися смаком і навіть історією бренду. Тобто зросла сама культура споживання.

Українцям подобається дегустувати алкоголь

Не менш важливий чинник зміна поколінь. Зокрема, молодь тяжіє до легших напоїв.

Вино стало напоєм для молоді, жителів великих міст і тих, хто орієнтується на тренди здорового способу життя. У ньому цінують натуральність, легкість та культуру дегустації.

стало напоєм для молоді, жителів великих міст і тих, хто орієнтується на тренди здорового способу життя. У ньому цінують натуральність, легкість та культуру дегустації. Віскі дедалі частіше сприймається як атрибут статусу. Це напій для тих, хто шукає особливий смак і відчуття "європейськості".

дедалі частіше сприймається як атрибут статусу. Це напій для тих, хто шукає особливий смак і відчуття "європейськості". Крафтове пиво впевнено зайняло свою нішу. Його популярність зросла на хвилі розвитку локальних пивоварень.

впевнено зайняло свою нішу. Його популярність зросла на хвилі розвитку локальних пивоварень. При цьому, горілка беззаперечно лишається у списку "спеціальних випадків" як символ традиції та сталості.

Свою роль відіграє й мода на натуральність. Українці дедалі більше довіряють продуктам із чітким походженням та прозорою рецептурою. Натуральні інгредієнти, якісна вода й сучасні технології стають головним аргументом на користь вибору.

То як змінились смаки українців?

За останнє десятиліття алкогольні вподобання українців стали набагато ширшими. Якщо колись горілка беззаперечно домінувала на столі, то сьогодні її місце розділили вино, віскі та пиво.

Втім, горілка не зникла з трендів. Навпаки, вона змінила своє обличчя. З масового атрибута застілля вона перетворилася на преміальний продукт, який асоціюється з якістю та стилем.

І саме ті бренди, які відчули цю трансформацію першими, сьогодні формують нову культуру споживання. Один із них – Hetman, що поєднує історію, інновації та смак.