Які є переваги для ветеранів праці в Україні?

Відповідно до закону "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку", право на статус ветерана праці мають жінки з трудовим стажем не менше 35 років та чоловіки зі стажем від 40 років, нагадує 24 Канал.

Держава надає особам зі статусом ветерана праці такі переваги:

звільнення від сплати земельного податку;

додаткова оплачувана відпустка до 14 календарних днів;

щорічні медогляди та диспансеризація;

безкоштовне підключення стаціонарного телефону;

пільгові кредити на купівлю або будівництво житла;

перевага у наданні житла, земельних ділянок, палива;

безкоштовне санаторно-курортне лікування або компенсація його вартості;

обслуговування у поліклініці, де працювала особа;

безплатне зубне протезування (за умови відповідного доходу, без дорогоцінних металів).

Також ветерани праці, їхні чоловіки/дружини та діти до 18 років звільняються від сплати за житлово-комунальні послуги. У разі смерті ветерана з особливим статусом, держава виплачує його родині одноразову допомогу.

Зверніть увагу! Окрема категорія ветеранів праці це Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави. Для них передбачено розширений пакет пільг.