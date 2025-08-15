Що Трамп думає про Путіна та Росію?

Трамп розповів, що ділова співпраця з Росією можлива, якщо вони досягнуть прогресу на шляху до миру, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Я помітив, що він (ред. Путін) привозить багато ділових людей з Росії, і це добре. Мені це подобається, тому що вони хочуть вести бізнес, але вони не ведуть бізнес, поки ми не вирішимо війну,

– сказав Трамп на борту Air Force One на шляху до Аляски.

Знову на запитання, чи буде він обговорювати бізнес-можливості з Росією, Трамп сказав, що міг би обговорити це, якщо буде досягнуто процесу на шляху до миру в Україні.

Ми ладнаємо. З обох сторін є хороший рівень поваги, і я думаю, знаєте, щось з цього вийде,

– розповів Трамп.

Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов та Кирило Дмитрієв, голова російського суверенного фонду, є серед тих, хто відвідує переговори з Путіним.

Нагадаємо, що 15 серпня о 22:00 за Києвом на Алясці розпочнеться зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Після неї запланована спільна пресконференція президентів. Втім, вона може й не відбутися.

Трамп може покинути саміт із Путіним, якщо зрозуміє, що той несерйозно налаштований щодо припинення війни. Раніше сам Дональд Трамп заявляв, що йому вистачить перших п'яти хвилин зустрічі, аби "прочитати" наміри свого російського колеги.

Ми швидко зрозуміємо, хто на якій позиції, і я відчую це вже за перші дві – п'ять хвилин. Зазвичай ми одразу бачимо, чи буде зустріч вдалою, чи ні. Якщо ні – вона закінчиться дуже швидко, а якщо так – мир може настати вже зовсім скоро,

– казав президент США.

Американський посадовець додав, що Білий дім з обережним оптимізмом оцінює перспективи майбутньої зустрічі лідерів.