ЕДО, лідерство та стартапи: 5 онлайн-курсів для підприємців

Поради для створення стартапу від Гарвардського університету, впровадження електронного документообігу для українських компаній, а також – що таке сталий розвиток і як він впливає на бізнес. Підготували добірку корисних онлайн-курсів, які варто пройти підприємцям.
Джерело:24 канал
"Як створити стартап"
Це легендарний курс, який спочатку читали в Гарвардському університеті, а зараз доступний на платформі Prometheus.
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Викладачі розповідають, як знаходити бізнес-ідеї та оцінювати їх, залучати клієнтів і постійно збільшувати продажі. Також вони говорять про те, як побудувати успішну бізнес-стратегію та підібрати команду.
З цим курсом ви пройдете шлях побудови своєї справи "з нуля" до управління компанією. Жодних складних теорій — лише практичні поради і приклади.
Серед викладачів: Сем Альтман (президент венчурного фонду Y Combinator), Дастін Московіц (співзасновник Facebook), Пітер Тіль (співзасновник PayPal, перший інвестор, що вклав гроші у Facebook) та інші.
Курс також доступний українською мовою.
"Як діяти далі: Бізнесу про сталий розвиток"
Ще один курс з освітньої платформи Prometheus.
Він розповідає, що таке сталий розвиток і як він впливає на бізнес, які переваги має циркулярна економіка та як виміряти екологічний слід підприємства, його продуктів і послуг.
Також експерти онлайн-курсу у своїх лекціях розповідають про інтеграцію цілей сталого розвитку до бізнес-процесів та побудування функціональних партнерств з усіма зацікавленими сторонами.
Підприємці дізнаються, як можна отримувати переваги і для власного бізнесу, працюючи на користь планети та людства.
Курс створений для власників малого та середнього бізнесу, яких цікавить:
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подальший розвиток бізнесу;
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створення довгострокових цінностей;
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позитивний соціальний та екологічний вплив;
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розбудова функціональних партнерств з усіма зацікавленими сторонами: працівниками, споживачами, громадами тощо.
"Як вивести свій бізнес на міжнародний рівень"
Цей курс допомагає підприємцям знайти відповідь на такі питання:
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Як виявити найперспективніші міжнародні ринки для своїх товарів чи послуг?
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Як оцінити рівень конкуренції в різних країнах?
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Як проаналізувати свої можливості та перспективи?
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На що звернути увагу, щоби зайняти ключові позиції в обраних сегментах різних країн? Як виявити свою цільову аудиторію за кордоном не виходячи з дому?
Він складається з двох основних розділів — "З чого почати" (7 занять) та "Куди рухатися далі" (8 занять).
Спікерка курсу: Ніна Левчук, керівниця Google Marketing Solutions у Центральній та Східній Європі.
Вона розповість про створення стратегії, зміни клієнтської поведінки, персоналізацію пропозицій, шлях покупця, інструменти та етапи й багато іншого.
"Електронний документообіг для підприємців"
Освітній серіал, орієнтований на бізнес, який допомагає впроваджувати системи ЕДО.
У серіалі, який складається з 5 епізодів (кожен триває від трьох до шести хвилин) є практична та теоретична інформація про електронний документообіг: що це взагалі таке, навіщо він потрібен, у чому його переваги, як обрати систему ЕДО, як електронний документообіг допомагає економити і виводить ефективність на вищий рівень, як обрати систему та підписувати документи тощо.
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У курсі зібрані рекомендації для підприємців, які сприятимуть кращому розумінню переваг електронного документообігу та того, як із ним працювати та вивести компанію на новий рівень із його допомогою.
"ДНК лідерів"
Це онлайн-курс, мета якого — надихнути людей на розвиток власного лідерського потенціалу.
Він складається з різних відео, де спікери діляться власними історіями успіхів та невдач.
Курс розроблений на основі чотирьох якостей лідера:
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Пізнай себе: "Я знаю свої цінності, сильні та слабкі сторони".
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Приймай рішення: "Я беру на себе відповідальність за прийняття рішень".
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Надихай інших: "Я розвиваю інших, щоби досягти спільної мети".
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Будь громадянином світу: "Я знаю про глобальні проблеми та беру участь у їхньому вирішенні".
Серед спікерів курсу: Олександр Педан, Олена Балбек, Олександра Кольцова та багато інших.
Курс допоможе підприємцям розвинути лідерські якості та подивитися на себе і свою роботу зі сторони.
Автор: Олексій Сімончук