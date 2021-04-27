ЕДО, лідерство та стартапи: 5 онлайн-курсів для підприємців

Поради для створення стартапу від Гарвардського університету, впровадження електронного документообігу для українських компаній, а також – що таке сталий розвиток і як він впливає на бізнес. Підготували добірку корисних онлайн-курсів, які варто пройти підприємцям.

Це легендарний курс, який спочатку читали в Гарвардському університеті, а зараз доступний на платформі Prometheus.

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Викладачі розповідають, як знаходити бізнес-ідеї та оцінювати їх, залучати клієнтів і постійно збільшувати продажі. Також вони говорять про те, як побудувати успішну бізнес-стратегію та підібрати команду.

З цим курсом ви пройдете шлях побудови своєї справи "з нуля" до управління компанією. Жодних складних теорій — лише практичні поради і приклади.

Серед викладачів: Сем Альтман (президент венчурного фонду Y Combinator), Дастін Московіц (співзасновник Facebook), Пітер Тіль (співзасновник PayPal, перший інвестор, що вклав гроші у Facebook) та інші.

Курс також доступний українською мовою.

"Як діяти далі: Бізнесу про сталий розвиток"

Ще один курс з освітньої платформи Prometheus.

Він розповідає, що таке сталий розвиток і як він впливає на бізнес, які переваги має циркулярна економіка та як виміряти екологічний слід підприємства, його продуктів і послуг.

Також експерти онлайн-курсу у своїх лекціях розповідають про інтеграцію цілей сталого розвитку до бізнес-процесів та побудування функціональних партнерств з усіма зацікавленими сторонами.

Підприємці дізнаються, як можна отримувати переваги і для власного бізнесу, працюючи на користь планети та людства.

Курс створений для власників малого та середнього бізнесу, яких цікавить:

подальший розвиток бізнесу;

створення довгострокових цінностей;

позитивний соціальний та екологічний вплив;

розбудова функціональних партнерств з усіма зацікавленими сторонами: працівниками, споживачами, громадами тощо.

Цей курс допомагає підприємцям знайти відповідь на такі питання:

Як виявити найперспективніші міжнародні ринки для своїх товарів чи послуг?

Як оцінити рівень конкуренції в різних країнах?

Як проаналізувати свої можливості та перспективи?

На що звернути увагу, щоби зайняти ключові позиції в обраних сегментах різних країн? Як виявити свою цільову аудиторію за кордоном не виходячи з дому?

Він складається з двох основних розділів — "З чого почати" (7 занять) та "Куди рухатися далі" (8 занять).

Спікерка курсу: Ніна Левчук, керівниця Google Marketing Solutions у Центральній та Східній Європі.

Вона розповість про створення стратегії, зміни клієнтської поведінки, персоналізацію пропозицій, шлях покупця, інструменти та етапи й багато іншого.

Освітній серіал, орієнтований на бізнес, який допомагає впроваджувати системи ЕДО.

У серіалі, який складається з 5 епізодів (кожен триває від трьох до шести хвилин) є практична та теоретична інформація про електронний документообіг: що це взагалі таке, навіщо він потрібен, у чому його переваги, як обрати систему ЕДО, як електронний документообіг допомагає економити і виводить ефективність на вищий рівень, як обрати систему та підписувати документи тощо.

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У курсі зібрані рекомендації для підприємців, які сприятимуть кращому розумінню переваг електронного документообігу та того, як із ним працювати та вивести компанію на новий рівень із його допомогою.

Це онлайн-курс, мета якого — надихнути людей на розвиток власного лідерського потенціалу.

Він складається з різних відео, де спікери діляться власними історіями успіхів та невдач.

Курс розроблений на основі чотирьох якостей лідера:

Пізнай себе: "Я знаю свої цінності, сильні та слабкі сторони". Приймай рішення: "Я беру на себе відповідальність за прийняття рішень". Надихай інших: "Я розвиваю інших, щоби досягти спільної мети". Будь громадянином світу: "Я знаю про глобальні проблеми та беру участь у їхньому вирішенні".

Серед спікерів курсу: Олександр Педан, Олена Балбек, Олександра Кольцова та багато інших.

Курс допоможе підприємцям розвинути лідерські якості та подивитися на себе і свою роботу зі сторони.

Автор: Олексій Сімончук