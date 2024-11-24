"Я саме накривала на стіл": історія капітана Шарана, який загинув у день народження дружини

Минув рік з дня трагічної загибелі 30-річного капітана Збройних Сил України Едуарда Шарана з Хмельниччини. Він віддав своє життя, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Суспільне Хмельницький". У серпні 2024 року його посмертно нагородили орденом "Золота Зірка" і присвоїли звання "Герой України".

Читайте також Без батька залишився син: на Луганщині загинув 40-річний воїн з Чернігівщини

Історія життя та подвигу чоловіка

Про останній бій Едуарда Шарана та його життєвий шлях розповіла дружина загиблого, Ася Шаран. Трагедія сталася у день її народження.

У той день він мав зателефонувати, привітати мене. Думала, як немає часу зранку, то зробить це пізніше. Я саме накривала на стіл, коли прийшли його побратими та принесли звістку про загибель,

– згадує Ася.

За декілька днів раніше вона відчувала тривогу, але Едуард завжди був впевненим і відданим своїй справі.

Він не боявся смерті. Казав: 'Як вб'ють, то вже нічого не відчуватиму', але найбільше переживав за своїх хлопців,

– розповідає дружина.

У своєму останньому бою капітан Шаран зі своєю групою виконував завдання із зачистки російських позицій. Під час операції вони підірвалися на міні, після чого їх накрила артилерія.

Сімейне фото із архіву. Фото: Ася Шаран

Подвиг до останнього подиху

Попри поранення, Едуард надав домедичну допомогу собі та побратиму, після чого намагався евакуювати його, несучи на плечах. Обох вдалося евакуювати, але від сильної кровотечі капітан Шаран загинув.

Найважче було пояснити все нашому трирічному синові Адаму. Коли прийшли на могилу, думала, він плакатиме, але Адам по-своєму все зрозумів. Каже: 'Тато на небі' та несе йому квіти,

– ділиться Ася.

Едуард Шаран був кадровим військовим. У 2016 році він закінчив Одеську військову академію, а в 2021-му здобув другу вищу освіту за фахом юриспруденція.

З початку повномасштабного вторгнення Едуард лише три тижні перебував удома після поранення у вересні 2023 року, коли уламок влучив йому в руку.

22 травня 2024 року Едуарда Шарана посмертно визнали "Почесним громадянином Хмельницького".