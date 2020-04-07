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Американська студентка створила маски для глухих та безкоштовно їх роздає

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Медичних масок не вистачає в багатьох країнах / Macau Photo Agency

В умовах пандемії увесь світ стикнувся з серйозною нестачею антисептиків та медичних масок. Проте навіть наявність масок створює додаткову проблему для людей з вадами слуху, адже для кращої комунікації їм треба бачити губи співрозмовника. Цю проблему вирішила американська студентка.

Про ініціативу пише Refinery 29.

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21-річна студентка університету Кентукі на ім'я Ешлі Лоуренс сама шиє спеціальні маски та безкоштовно їх роздає.


Прозора вставка допомагає людям бачити губи співрозмовника / фото: Refinery 29

Я побачила в Facebook, що люди роблять маски, щоб забезпечити всіх одноразовими масками, і я подумала, а як щодо глухих і людей, які мають вади слуху,
– пояснила свою ініціативу студентка.

Звернувшись за допомогою до своєї мами, вони разом почали робити маски з прозорою пластиковою вставкою по центру.

Новину про свої маски Ешлі Лоуренс розмістила у фейсбук, після чого до неї надійшло багато замовлень з різних куточків країни.


Виявилось, що охочих купити таку маску багато / фото: Refinery 29

Позаяк попит зростає, вона планує почати безкоштовно ділитися інструкцією щодо створення маски для глухих.

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Що відомо про жестову мову

  • мова, в якій літери замінені жестами;
  • її використовують люди з порушення слуху та вадами голосових зв'язок та без них;
  • майже в усіх країнах світу є свої варіанти жестової мови;
  • для кращого розуміння, жестову мову доповнюють читанням з губ.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Коронавірус COVID-19 Студенти Новини США Освіта Освіта за кордоном
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