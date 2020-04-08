Американская студентка создала маски для для людей с недостатками слуха и бесплатно их раздает
В условиях пандемии весь мир столкнулся с серьезной нехваткой антисептиков и медицинских масок. Однако даже наличие масок создает дополнительную проблему для людей с недостатками слуха, ведь для лучшей коммуникации им надо видеть губы собеседника. Эту проблему решила американская студентка.
Об инициативе пишет Refinery 29.
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21-летняя студентка университета Кентукки по имени Эшли Лоуренс сама шьет специальные маски и бесплатно их раздает.
Прозрачная вставка помогает людям видеть губы собеседника / фото: Refinery 29
Я увидела в Facebook, что люди делают маски, чтобы обеспечить всех одноразовыми масками, и я подумала, а как насчет людей с недостатками слуха,
– пояснила свою инициативу студентка.
Обратившись за помощью к своей маме, они вместе начали делать маски с прозрачной пластиковой вставкой по центру.
Новость о своих масках Эшли Лоуренс разместила в фейсбуке, после чего к ней поступило много заказов из разных уголков страны.
Оказалось, что желающих купить такую маску много / фото: Refinery 29
Так как спрос растет, она планирует начать бесплатно делиться инструкцией по созданию маски для людей с нарушениями слуха.
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Что известно про жестовый язык
- язык, в котором буквы заменены жестами;
- его используют люди с нарушением слуха и недостатками голосовых связок и без них;
- почти во всех странах мира есть свои варианты жестового языка;
- для лучшего понимания, жестовый язык дополняют чтением с губ.
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