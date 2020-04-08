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Американская студентка создала маски для для людей с недостатками слуха и бесплатно их раздает

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Медицинских масок не хватает многим / Macau Photo Agency

В условиях пандемии весь мир столкнулся с серьезной нехваткой антисептиков и медицинских масок. Однако даже наличие масок создает дополнительную проблему для людей с недостатками слуха, ведь для лучшей коммуникации им надо видеть губы собеседника. Эту проблему решила американская студентка.

Об инициативе пишет Refinery 29.

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21-летняя студентка университета Кентукки по имени Эшли Лоуренс сама шьет специальные маски и бесплатно их раздает.


Прозрачная вставка помогает людям видеть губы собеседника / фото: Refinery 29

Я увидела в Facebook, что люди делают маски, чтобы обеспечить всех одноразовыми масками, и я подумала, а как насчет людей с недостатками слуха,
– пояснила свою инициативу студентка.

Обратившись за помощью к своей маме, они вместе начали делать маски с прозрачной пластиковой вставкой по центру.

Новость о своих масках Эшли Лоуренс разместила в фейсбуке, после чего к ней поступило много заказов из разных уголков страны.


Оказалось, что желающих купить такую маску много / фото: Refinery 29

Так как спрос растет, она планирует начать бесплатно делиться инструкцией по созданию маски для людей с нарушениями слуха.

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Что известно про жестовый язык

  • язык, в котором буквы заменены жестами;
  • его используют люди с нарушением слуха и недостатками голосовых связок и без них;
  • почти во всех странах мира есть свои варианты жестового языка;
  • для лучшего понимания, жестовый язык дополняют чтением с губ.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США Учеба Студенты Образование за рубежом
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