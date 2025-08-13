Так, не всі дитсадки продовжують працювати дистанційно, а десь просто немає дітей. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступниці міністра освіти і науки України Анастасії Коновалової РБК-Україна.

Скільки дитсадків закрили в Україні за час війни?

Посадовиця каже: держава робитиме все, щоб садки не закривались.

Але що, коли взагалі немає дітей? Нам недавно писали з громади в Закарпатті, де 4 дитини на весь дитсадок, а фінансувати комунальний садок можна, коли дітей є від 5,

– розповіла заступниця міністра.

І додала, що зараз дитсадки, на жаль, закривають там, де немає дітей.

Десь садки закриваються, тому що немає можливості побудувати укриття. Садок працює, наприклад, дистанційно. Приміщення можуть або консервувати, або використовувати для інших освітніх послуг,

– уточнила вона.

Також повідомила, що наразі критична потреба в будівництві укриттів – у прифронтових громадах: треба 48 укриттів. Загалом по Україні потрібно ще понад 500 укриттів для дитсадків.