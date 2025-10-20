Серед функцій – Deep Research з глибоким аналізом інформації, NotebookLM для організації знань, Veo 3 для генерації відео, Jules – ШІ-асистент для програмування. Зареєструватися можна лише до 9 грудня 2025 року.

Які поради дав студентам ШІ-експерт?

Член Комітету з розвитку ШІ Мінцифри, гендиректор та співзасновник R&D Center Winstars Дмитро Софина у коментарі 24 Каналу зібрав такий список порад, як користуватися доступними для студентів інструментами ШІ Gemini 2.5 Pro.

Розширений AI-асистент. Ця можливість надає глибоке розуміння та аналіз великих даних. Він використовує розширену здатність Gemini 2.5 Pro обробляти великі обсяги інформації (до 1500 сторінок тексту за один раз) завдяки великому контекстному вікну.

Приклад використання: завантажувати повні підручники, наукові статті, або конспекти лекцій, щоб попросити Gemini створити резюме, витягти ключові концепції, порівняти теорії або генерувати практичні тести/флешкартки для підготовки до іспитів.

ШІ надає багатомодальність для складних завдань – можна використовувати функцію необмеженого завантаження зображень/файлів.

Приклад використання: ШІ робить фото складних графіків, формул, діаграм з лекцій або підручників та просить Gemini пояснити концепцію покроково, розв'язати задачу або розшифрувати незрозумілі частини конспекту.

Творчі роботи та редагування: студенти можуть використовувати Gemini як інтелектуального співавтора.

Приклад використання: ШІ генерує структуровані плани для есе, курсових чи дипломних робіт. Можна просити Gemini перевірити чернетки на граматичні, стилістичні помилки та запропонувати покращення аргументації.

Deep Research (інструмент для глибоких досліджень). Це економія часу на реферуванні – Deep Research самостійно обробляє сотні джерел в реальному часі та генерує структурований, всебічний звіт з посиланнями та цитатами.

Приклад використання: замість годин ручного пошуку інформації сформулюємо складний дослідницький запит для курсової чи дипломної роботи (наприклад, "Порівняльний аналіз впливу різних регуляторних підходів ЄС на розвиток генеративного AI") та отримаємо готовий, обґрунтований звіт. Дмитро Софина рекомендує завжди перевіряти первинні джерела, але використовувати звіт ШІ як потужну основу.

Ще один інструмент, NotebookLM, – це персональний асистент для систематизації знань. Він спростить такі задачі:

Організація навчальних матеріалів. Використання NotebookLM як центрального сховища для ваших навчальних матеріалів. Він підтримує роботу з аудіо- та відеоконтентом.

Приклад використання: Завантажити всі свої конспекти, презентації, PDF-файли в NotebookLM. Можна ставити питання про інформацію, розкидану по різних документах, і NotebookLM знайде та синтезує відповідь, посилаючись на джерела. Це ідеально для комплексного перехресного вивчення предметів.

Також доступний студентам генератор коротких відео Veo 3, який допоможе у підвищенні якості презентацій. Софина радить використовувати Veo 3 для створення коротких динамічних відеороликів зі звуком на основі тексту чи фото.

Приклад використання: ШІ створює наочні вступні або підсумкові ролики для презентацій чи навчальних проєктів, щоб візуалізувати абстрактні концепції, історичні події або наукові процеси.

Jules, ШІ-асистент для програмування, допоможе студентам в IT-дисциплінах, зокрема у навчанні кодувати.

Приклад використання: завантаження коду для пошуку та виправлення помилок (багів), генерування документації, пояснення складних фрагментів коду або створення нових функцій на основі вашого опису.

Додаткові переваги (2 ТБ Google One Storage та інше) студенти можуть використовувати для зберігання всіх навчальних матеріалів, архівування великих наборів даних для досліджень, фото та відео, пов'язаних з навчанням.

Софина при цьому радить розглядати ці інструменти як команду висококваліфікованих асистентів, які можуть виконувати рутинну роботу (пошук, реферування, чернетка) за хвилини, дозволяючи зосередитися на критичному мисленні, аналізі, креативі та синтезі знань – навичках, які ШІ, за його словами, ніколи повністю не замінить, а лише посилить.

