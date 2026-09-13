Що означає слово "халатність" та звідки воно походить, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Що таке – "халатність"?

Слово "халатність" нам добре знайоме – з живого мовлення та новинних ресурсів. У сучасних словниках української мови воно означає:

недбалість у виконанні обов’язків;

легковажне ставлення до справи;

безвідповідальність, що призводить до помилок чи шкоди.

Це слово активно вживається в юридичній, адміністративній, педагогічній та побутовій сферах: "халатність лікаря", "халатність посадовця", "халатність у роботі". Його особливо часто використовували в ХХ столітті в радянський час, але й сьогодні воно не втратило свого значення.

Яке походження слова "халатність"?

В основі "халатності", слово – "халат", яке прийшло до європейських мов зі східних. У різних культурах халат міг бути не просто повсякденним одягом, а й дорогою статусною річчю. Наприклад, в окремих країнах Сходу оздоблений халат могли дарувати як знак особливої пошани або високого становища.

У Європі халат поступово став асоціюватися передусім із домашнім життям і відпочинком. Людина в халаті – уже не на роботі, не на офіційному прийомі, а у звичній, невимушеній обстановці.

Саме цей образ згодом отримав переносне значення в російській літературній традиції XIX століття: "халатний" – безтурботний, лінивий, недбалий.

Показовим є вживання цього слова у творах Миколи Гоголя. У "Мертвих душах" він використовує "халатный" для характеристики поведінки, пов'язаної з безтурботністю та схильністю до неробства.

Ось так звичайний предмет одягу став основою для слова, яке описує вже не одяг, а поведінку людини.

В народному уявленні "халатний" означав людину, яка робить щось "як у халаті" – незібрано, без старання, абияк, ніби ще не прокинувшись. Звідси й переносне значення: "халатний" → недбалий → халатність.

Чи варто замінити слово "халатність"?

Халатність – цілком нормативне українське слово. Воно зафіксоване в словниках, має усталене значення й природне походження. Але його часто плутають із росіянізмами або вважають калькою.

А якщо вам воно здається недоречним, то сміливо замініть на – "недбалість" чи "несумлінність" – ці слова прозоро вказують на поведінку чи ставлення. Але ж цікавіше використати слово, яке має свою історію.

Вибір залежить від контексту й стилю. "Недбалість" звучить простіше й прозоріше, а "халатність" має відтінок офіційної, книжної лексики.