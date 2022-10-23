Тож протягом останнього часу у домівках багатьох українців зникає світло. Керівник агенції з організації дитячих свят Артур Пайрері розповів, як корисно провести час з дітьми, якщо вимкнули електроенергію.

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Готуємо піцу

Називайте по черзі різні інгредієнти, які потрібні для приготування піци. Повторювати складники не можна. Хто назве останній, той виграв.

Вгадай мультфільм

Розкажіть сюжет мультфільму або казки. Дитина при цьому має їх вгадати. Наприклад: казка про дівчинку, яка шукала свого друга, котрий опинився в Лапландії. Чим старша дитина, тим менше деталей сюжету варто розказувати. Ще одна варіація гри – плутати деякі елементи сюжету. Дитина нехай виправляє.

Асоціації

Назвіть слово. Дитина має назвати асоціацію до нього. Потім ви асоціацію до слова дитини – і так по колу. У кінці спробуйте знайти бодай якийсь зв'язок між першим і останнім словом гри.

Аліас

Загадайте слово і спробуйте пояснити його дитині. При цьому не називайте однокорінні. Далі слово загадує і пояснює дитина. І так по черзі. Ця гра – проста, але розвиває словниковий запас та креативне мислення.

Театр тіней

А ця гра стане у пригоді, якщо дитина боїться темряви. Завчасно завантажте на телефон малюнки, як показувати тіні пальцями. Коли вимкнуть світло, тренуйтеся з дитиною: по черзі – один тримає ліхтарик, інший показує. Коли ви навчитеся показувати фігури, можна влаштувати справжній театр тіней. Також цікаво буде вирізати з паперу сніжинки та різні візерунки просвічувати їх ліхтариком.