Тож протягом останнього часу у домівках багатьох українців зникає світло. Керівник агенції з організації дитячих свят Артур Пайрері розповів, як корисно провести час з дітьми, якщо вимкнули електроенергію.
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5 ігор, в які можна грати з дітьми
- Готуємо піцу
Називайте по черзі різні інгредієнти, які потрібні для приготування піци. Повторювати складники не можна. Хто назве останній, той виграв.
- Вгадай мультфільм
Розкажіть сюжет мультфільму або казки. Дитина при цьому має їх вгадати. Наприклад: казка про дівчинку, яка шукала свого друга, котрий опинився в Лапландії. Чим старша дитина, тим менше деталей сюжету варто розказувати. Ще одна варіація гри – плутати деякі елементи сюжету. Дитина нехай виправляє.
- Асоціації
Назвіть слово. Дитина має назвати асоціацію до нього. Потім ви асоціацію до слова дитини – і так по колу. У кінці спробуйте знайти бодай якийсь зв'язок між першим і останнім словом гри.
- Аліас
Загадайте слово і спробуйте пояснити його дитині. При цьому не називайте однокорінні. Далі слово загадує і пояснює дитина. І так по черзі. Ця гра – проста, але розвиває словниковий запас та креативне мислення.
- Театр тіней
А ця гра стане у пригоді, якщо дитина боїться темряви. Завчасно завантажте на телефон малюнки, як показувати тіні пальцями. Коли вимкнуть світло, тренуйтеся з дитиною: по черзі – один тримає ліхтарик, інший показує. Коли ви навчитеся показувати фігури, можна влаштувати справжній театр тіней. Також цікаво буде вирізати з паперу сніжинки та різні візерунки просвічувати їх ліхтариком.
Важливо Як допомогти дитині у тривожній ситуації
Що має бути у тривожному рюкзаку дитини на випадок ядерного удару
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спільно з Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки розробили спеціальні рекомендації щодо списку речей, які мають бути у такому тривожному рюкзаку. Це:
- пляшка чистої води; поживні батончики чи снеки в герметичних упакованнях;
- нотатка від батьків з ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);
- телефон (за можливості);
- зарядний пристрій і павербанк;
- індивідуальний набір необхідних ліків;
- респіратори (запас на кілька днів);
- комплект змінної білизни та одягу;
- спальник, якщо його на забезпечує заклад;
- улюблена іграшка або річ;
- інші речі відповідно до віку дитину (підгузки, дитяче харчування).
До слова, ці рекомендації актуалізовані, виходячи з нашого досвіду після ЧАЕС.