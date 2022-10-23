Поэтому в последнее время в домах многих украинцев исчезает свет. Руководитель агентства по организации детских праздников Артур Пайрери рассказал, как полезно провести время с детьми, если выключили электроэнергию.

Читайте Заинтересуйте и успокоите: какие игры играть с ребенком во время воздушной тревоги

5 игр, в которые можно играть с детьми

Готовим пиццу

Назовите поочередно разные ингредиенты, которые нужны для приготовления пиццы. Повторять составляющие нельзя. Кто назовет последний, тот выиграл.

Угадай мультфильм

Расскажите о сюжете мультфильма или сказки. Ребёнок при этом должен их угадать. Например: сказка о девочке, которая искала своего друга, оказавшегося в Лапландии. Чем старше ребенок, тем меньше деталей сюжета следует рассказывать. Еще одна вариация игры – путать некоторые элементы сюжета. Ребёнок пусть исправляет.

Ассоциации

Назовите слово. Ребёнок должен назвать ассоциацию к нему. Затем вы ассоциацию к слову ребенка – и так по кругу. В конце попытайтесь найти хоть какую-то связь между первым и последним словом игры.

Алиас

Загадайте слово и попытайтесь объяснить его ребенку. При этом не называйте однокоренные. Далее слово загадывает и объясняет ребенок. И так по очереди. Эта игра проста, но развивает словарный запас и креативное мышление.

Театр теней

А эта игра пригодится, если ребенок боится темноты. Заранее загрузите картинки на телефон, как показывать тени пальцами. Когда выключат свет, тренируйтесь с ребенком: поочередно – один держит фонарик, другой показывает. Когда вы научитесь показывать фигуры, можно устроить настоящий театр теней. Также интересно будет вырезать из бумаги снежинки и разные узоры и просвечивать их фонариком.