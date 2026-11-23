Adv

Ім’я Катерина має чимало питомих українських варіантів, які звучать ніжно, мелодійно й цілком природно. Розповідаємо про них далі з посиланням на "Горох".

Що означає ім’я Катерина та звідки воно походить?

Ім’я Катерина має давньогрецьке коріння. До української мови воно прийшло через церковнослов’янське посередництво разом із поширенням християнства. Його пов’язують із грецьким словом katharos, що означає "чистий", "непорочний", "ясний". Саме тому традиційне тлумачення імені Катерина – "чиста", "світла", "непорочна".

Саме тому Катерину часто пов'язують із внутрішньою чистотою, шляхетністю думок і душевною світлістю. У різних мовах світу це ім'я набуло власного звучання: Катерина, Катріна, Катаріна, Кетрін, Катаржина, але його первісний зміст залишається незмінним.

Воно поширилося в Україні завдяки християнській традиції вшанування святої великомучениці Катерини Олександрійської. Його носили представниці різних поколінь, а в народному мовленні виникло багато коротких і пестливих форм.

Реклама / Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни. Реклама /

Не "Катюша": як ніжно та правильно звертатися до Катерини українською?

Особливе місце ім’я посідає й в українській культурі.. За оцінками ресурсу Namely, в Україні живе до 460 тисяч жінок з ім’ям Катерина. Це одне з упізнаваних українських жіночих імен, особливо поширене серед покоління, народженого між 1985 і 2005 роками.

У повсякденному спілкуванні повні імена часто скорочують або змінюють, додаючи пестливі суфікси. Так виникають домашні звертання, які передають ставлення до людини, близькість і ніжність. Ім’я Катерина має чимало таких форм, причому деякі з них особливо характерні для українського народного мовлення.

Найвідоміші українські варіанти:

Катруся,

Катря,

Катруня,

Катеринка,

Катрусеннька,

Катеринонька,

Катрусенька.

У родинному колі можна почути також Катрусечка, Катрусонька, Касюня, Касенька. Є й короткі форми – Катя, Кася.

А ось форма "Катюша" має виразну асоціацію з російськомовною традицією звертання.

Важливо пам'ятати й про кличний відмінок. Коли звертаємося до людини, ім'я потрібно змінювати відповідно до норм української мови:

Катерина – Катерино!

Катя – Катю!

Катруся – Катрусю!

Катря – Катрю!

Катруня – Катруне!

Кася – Касю!

Катеринка – Катеринко!

Тому правильно казати: "Катерино, вітаю з іменинами!", "Люба Катрусю, бажаю тобі щастя!", "Катрусенько, нехай здійснюються твої мрії!".

Такі звертання можна використовувати в листівках, привітаннях, родинному спілкуванні й повсякденних розмовах. Головне – зважати на те, як сама людина звикла називати себе і яке звертання їй до вподоби.

В українській культурі ім'я Катерина має особливе місце. Воно надихало митців, письменників і поетів. Достатньо згадати поему Тараса Шевченка "Катерина" , завдяки якій це ім'я стало одним із найвідоміших в українській літературі. Уже перші рядки твору зробили це ім’я впізнаваним для багатьох поколінь читачів:

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі – чужі люде,

Роблять лихо з вами..

У поемі Шевченко звертається до героїні не лише повною формою імені. У тексті з’являється й лагідне – Катруся. Так, поет пише: "Жартуючи кинув Катрусю москаль". А в ліричному відступі звучить зворушливе звертання:

Катерино, серце моє!

Лишенько з тобою!

Перечитайте цей твір за нагоди, не пошкодуєте!

Катерини – свято зимового циклу: які українські традиції з ним пов'язані?

24 листопада православні християни, які дотримуються новоюліанського календаря, вшановують пам'ять святої великомучениці Катерини Олександрійської. За юліанським календарем ця дата припадає на 7 грудня. Саме тому в давніших етнографічних записах і книжках про українські звичаї можна зустріти обидві дати.

Листівка до дня ангела Катерини / Pinterest

За церковним переказом, Катерина жила в Олександрії, вирізнялася освіченістю, мудрістю та красою. Вона відмовилася зректися християнської віри й загинула мученицькою смертю. Святу Катерину Олександрійську вшановують православні, греко-католики та католики.

В українському народному календарі Катерини пов'язували з початком зимового циклу вечорниць і дівочих ворожінь. Молодь збиралася разом, спілкувалася, співала, займалася рукоділлям, знайомилася та придивлялася одне до одного. Дослідник української традиційної культури Олександр Курочкін описує "Катерини" як свято, з яким пов'язували молодіжні зібрання та обряди закликання долі. Недарма свято називали днем "дівочої долі". Дівчата й жінки молилися святій Катерині, просячи щасливого заміжжя, любові та злагоди в родині. До обрядових звичаїв долучалися й парубки: напередодні свята вони постували, сподіваючись, що Бог пошле їм добру й люблячу дружину.

Одним із найвідоміших звичаїв було ворожіння на вишневій гілочці. Дівчина зрізала невелику гілку вишні, ставила її у воду й чекала до Різдва. Якщо гілочка розквітала, це вважали доброю прикметою – вірили, що незабаром дівчина вийде заміж. Якщо ж засихала, чекати на весілля, за народними уявленнями, доведеться довше.

Ще один обряд мав назву "закликання долі". Дівчата готували кашу з пшона та маку, загортали горщик у новий рушник, виходили до воріт і промовляли: "Доле, доле, йди до нас вечеряти!" За тим, чи озветься півень, собака, чи почують вони якийсь звук у відповідь, намагалися передбачити свою майбутню долю. Такі звичаї зафіксовані етнографами в різних місцевостях України.

Цікаво, що вечорниці на Катерини припадали на Пилипівський, або Різдвяний, піст. Попри церковні обмеження щодо гучних розваг, молодіжні зібрання залишалися важливою частиною народного календаря. Вони давали нагоду спілкуватися, працювати разом і знайомитися з майбутніми нареченими.

Зверніть увагу: напередодні зимових свят і під час Різдвяного посту часто виникає мовна плутанина: як правильно – пістні чи пісні страви? Чому в одному слові зникає літера "т" і яке правило української мови це пояснює, читайте в матеріалі Освіта 24. Крім того, в українській мові слова "піст" і "пост" мають різне значення, хоча їх часто плутають під впливом російської.

Отже, ім'я Катерина має давню історію, міцно закріпилося в українській культурі й залишило помітний слід у літературі та народних звичаях. А для щоденного спілкування маємо чималий вибір лагідних форм – Катруся, Катря, Катруня, Катеринка, Катрусенька. Саме вони допомагають зберігати природне українське звучання імені.