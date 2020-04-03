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Коли можна подати документи на зарахування в перший клас: коментар від Міносвіти

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Кожна школа сама визначить терміни зарахування дітей / Alvin Mahmudov

Через карантин школи можуть приймати документи на зарахування учнів в перший клас онлайн або ж переносити терміни прийому залежно від карантину.

Про такі зміни повідомляє пресслужба МОН.

До слова: У львівській школі заборонили дивитись онлайн-уроки на каналах Медведчука

Рішення про гнучкий режим прийому документів на час карантину може прийняти директор навчального закладу.

Прийом документів для зарахування може бути організований гнучко, у тому числі – онлайн. Зокрема, це стосується і зарахування до перших класів,
– підкреслила виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій.

Хоч і дозволяється проводити набір учнів до школи в режимі онлайн, міністерство рекомендує зробити традиційний набір вже після карантину. Любомира Мандзій також наголосила, що проводити іспити для перевірки знань кандидатів проводити не можна.

Під час зарахування до першого класу заборонено проводити конкурси та заходи для перевірки знань і компетентностей дитини. Це допустимо лише для приватних закладів освіти та спеціалізованих закладів системи культури та спорту,
– заявила посадовиця.

Терміни прийому документів та способи подання визначає кожна школа окремо.

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Скільки в Україні всього шкіл?Загалом на території України працює майже 17 тисяч шкіл.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Школярі Міністерство освіти та науки України Любомира Мандзій Школа Освіта Освіта в Україні
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