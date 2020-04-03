Когда можно подать документы на зачисление в первый класс: комментарий от Минобразования

Из-за карантина школы могут принимать документы на зачисление учащихся в первый класс онлайн или же переносить сроки приема в зависимости от карантина.

О таких изменениях сообщает пресс-служба МОН.

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Решение о гибком режим приеме документов на время карантина может принять директор учебного заведения.

Прием документов для зачисления может быть организован гибко, в том числе – онлайн. В частности, это касается и зачисления в первые классы,

– подчеркнула исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий.

Хоть и разрешается проводить набор учеников в школу в режиме онлайн, министерство рекомендует сделать традиционный набор уже после карантина. Любомира Мандзий также подчеркнула, что экзамены для проверки знаний кандидатов проводить нельзя.

Во время зачисления в первый класс запрещено проводить конкурсы и мероприятия для проверки знаний и компетентностей ребенка. Это допустимо только для частных учреждений образования и специализированных учреждений системы культуры и спорта,

– заявила чиновница.

Сроки приема документов и способы подачи определяет каждая школа отдельно.

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Сколько в Украине всего школ?Всего на территории Украины работают почти 17 тысяч школ.