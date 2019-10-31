Називали мавпою: в київській школі дівчинка викинулась з вікна через булінг

Ще 23 жовтня школярка однієї з київських шкіл викинулась з вікна через системні знущання від однокласників. Дівчинка перебуває в лікарні, стан стабільно важкий.

З вікна 4 поверху школи №173 міста Києва викинулась Ангеліна через булінг, розповідає тітка дівчинки в інтерв'ю Інформатор.

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Ангеліну ображали через її колір шкіри, річ у тім, що вона мулатка. До того ж вчителі були в курсі таких образ, проте ніяк не реагували.

Подія сталась на перерві, коли вчителька відчинила вікно, щоб провітрити клас.

У дівчини травми ніг, тазу, хребта, переломи ребер, забої легень і черепно-мозкова травма. Адміністрація школи не забажала спілкуватись із журналістами.

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