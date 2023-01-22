Ще один предмет учасники тестування обиратимуть. НМТ відбудеться в один день протягом 180 хвилин.

Важливо Вступна кампанія – 2023: як, коли і з яких предметів відбудеться НМТ

Як підготуватися до НМТ – 2023

Усі завдання мультипредметного тесту у 2023 році відповідатимуть чинним програмам ЗНО. У тестах використають завдання, розроблені для ЗНО.

В Українському центрі оцінювання якості освіти зазначають, що для підготовки дотатньо добре вчитися в школі, а також працювати з традиційними навчальними підручниками / посібниками. Також фахівці радять переглядати завдання ЗНО із минулих років.

Український центр оцінювання якості освіти також обіцяє не пізніше травня 2023 року підготувати демонстраційні варіанти кожного з блоків НМТ. Відтак абітурієнти зможуть ознайомитися з форматом тестування заздалегідь.

До слова, цьогоріч одинадцятикласники не складатимуть ДПА у школах.

Читайте Які типи завдань з кожного предмету будуть у блоках НМТ – 2023

Вступна кампанія – 2023: коротко