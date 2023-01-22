Ще один предмет учасники тестування обиратимуть. НМТ відбудеться в один день протягом 180 хвилин.
Важливо Вступна кампанія – 2023: як, коли і з яких предметів відбудеться НМТ
Як підготуватися до НМТ – 2023
Усі завдання мультипредметного тесту у 2023 році відповідатимуть чинним програмам ЗНО. У тестах використають завдання, розроблені для ЗНО.
В Українському центрі оцінювання якості освіти зазначають, що для підготовки дотатньо добре вчитися в школі, а також працювати з традиційними навчальними підручниками / посібниками. Також фахівці радять переглядати завдання ЗНО із минулих років.
Український центр оцінювання якості освіти також обіцяє не пізніше травня 2023 року підготувати демонстраційні варіанти кожного з блоків НМТ. Відтак абітурієнти зможуть ознайомитися з форматом тестування заздалегідь.
До слова, цьогоріч одинадцятикласники не складатимуть ДПА у школах.
Читайте Які типи завдань з кожного предмету будуть у блоках НМТ – 2023
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.