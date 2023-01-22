Еще один предмет участники тестирования будут выбирать. НМТ состоится в один день в течение 180 минут.
Важно Вступительная кампания – 2023: как, когда и по каким предметам состоится НМТ
Как подготовиться к НМТ – 2023
Все задачи мультипредметного теста в 2023 году будут отвечать действующим программам ВНО. В тестах используются задачи, разработанные для ВНО.
В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что для подготовки достаточно хорошо учиться в школе, а также работать с традиционными учебными учебниками/пособиями. Также специалисты советуют пересматривать задачи ВНО с прошлых лет.
Украинский центр оценивания качества образования также обещает не позднее мая 2023 года подготовить демонстрационные варианты каждого из блоков НМТ. Следовательно, абитуриенты смогут ознакомиться с форматом тестирования заранее.
К слову, в этом году одиннадцатиклассники не будут сдавать ГИА в школах.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ – 2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.