Еще один предмет участники тестирования будут выбирать. НМТ состоится в один день в течение 180 минут.

Важно Вступительная кампания – 2023: как, когда и по каким предметам состоится НМТ

Как подготовиться к НМТ – 2023

Все задачи мультипредметного теста в 2023 году будут отвечать действующим программам ВНО. В тестах используются задачи, разработанные для ВНО.

В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что для подготовки достаточно хорошо учиться в школе, а также работать с традиционными учебными учебниками/пособиями. Также специалисты советуют пересматривать задачи ВНО с прошлых лет.

Украинский центр оценивания качества образования также обещает не позднее мая 2023 года подготовить демонстрационные варианты каждого из блоков НМТ. Следовательно, абитуриенты смогут ознакомиться с форматом тестирования заранее.

К слову, в этом году одиннадцатиклассники не будут сдавать ГИА в школах.

Читайте Какие типы задач по каждому предмету будут в блоках НМТ – 2023

Вступительная кампания – 2023: кратко