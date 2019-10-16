Одразу 20 українських вишів потрапили до рейтингу найкращих університетів Східної Європи

Британська консалтингова компанія Quacquarelli Symonds нещодавно опублікувала рейтинг 350 найкращих вишів Східної Європи та Центральної Азії. Серед українських університетів лідерство тримає КНУ імені Тараса Шевченка, який посідає 29 місце в рейтингу.

В першу п’ятірку списку увійшли одразу три російські ВНЗ, один фінський та один чеський. Перше місце у списку дісталось Московському університету імені Ломоносова.

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Як складали рейтинг ВНЗ? Основним показником, на який опирались укладачі рейтингу, є кількість наукових праць, які були написані в стінах університету. А також кількість іноземних студентів, репутація в наукових колах та серед роботодавців.

Повний список українських вишів, які увійшли в рейтинг:

29. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

67. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

68. Харківський національний університет імені Василя Каразіна

113. Національний університет "Львівська політехніка"

117. Сумський державний університет

125. Києво-Могилянський інститут

128. Харківський політехнічний інститут

201-210*. Київський національний університет біоресурсів та природокористування

211-220. НТУ "Донецька політехніка"

211-2020. Черкаський національний Університет імені Богдана Хмельницького

231-240. Ужгородський національний університет

241-250. Донецький національний університет імені Василя Стуса

241-250. Харківський національний університет радіоелектроніки

241-250. Національний авіаційний університет (Київ)

251-300. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

251-300. Харківський національний економічний університет імені Сергія Кузнеця

251-300. Національний університет "Острозька академія"

251-300. Київський національний лінгвістичний університет

251-300. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

251-300. Вінницький національний технічний університет

*Діапазон номерів означає, що сюди увійшли університети з однаковим рейтингом.

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Як оцінили топові українські виші?

Київський національний університет імені Тараса Шевченка



Червоний корпус університету КНУ є однією з найвідоміших будівель Києва / Фото 24 каналу

Загальна кількість студентів: 23 686

Загальна кількість викладачів: 2 656

Академічна репутація: 86 / 100

Репутація серед роботодавців: 76 / 100

Загальний бал: 73,5 / 100

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського



КПІ заслужив високе місце в рейтингу завдяки своїй репутації / Фото Укрінформу

Загальна кількість студентів: 16 909

Загальна кількість викладачів: 2 527

Академічна репутація: 67,4 / 100

Репутація серед роботодавців: 71,5 / 100

З агальний бал: 53,6 / 100

Харківський національний університет імені Василя Каразіна



ХНУ вважається найкращим університетом Харкова / Фото Ukrmedia