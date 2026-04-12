Пасха – це особливий час, коли серця наповнюються радістю, вірою та надією. У цей день українці вітають одне одного словами підтримки, добра та любові, адже саме щирі побажання створюють атмосферу справжнього свята.

Як щиро привітати з Пасхою?

Традиційно у цей день звучать слова "Христос Воскрес!" – і відповідь "Воістину Воскрес!". У цих коротких фразах – глибокий зміст, віра та єднання.

Привітання з Великоднем можуть бути як короткими, так і розгорнутими. Головне – щоб вони були щирими та йшли від серця. Саме такі слова залишаються у пам’яті та дарують тепло надовго.

Ми підготували добірку великодніх привітань, які підійдуть для рідних, друзів і колег.

***

Христос Воскрес!

Нехай у цей світлий день у твоєму домі панують мир, любов і злагода. Хай Господня благодать оберігає тебе і твоїх близьких!

Христос Воскрес! — радіє світ,

Лунає дзвін з небесних брам,

Нехай Господь благословить

І щастя подарує вам!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Бажаю світла в душі, тепла в серці та радості у кожному дні. Нехай Великдень принесе віру в краще майбутнє!

Христос Воскрес! — дзвенять дзвони,

Нехай здійсняться ваші сни,

Хай буде радість у житті,

І світло — в серці назавжди!

З Великоднем!

Хай у вашій родині завжди буде достаток, щастя і взаєморозуміння, а кожен день буде наповнений добром.

Великдень світлий завітав,

Добро і віру нам приніс,

Нехай Господь благословляє

І береже від зла і сліз!

Христос Воскрес!

Нехай це свято подарує нові сили, натхнення та віру. Хай у вашому житті буде більше світлих і радісних моментів!

Христос Воскрес! — у серці світло,

І радість ллється через край,

Нехай у вашому житті

Панує щастя, мов той рай!

Зі світлим святом Великодня!

Бажаю, щоб ваша душа була сповнена любові, а дім — теплом і затишком. Нехай здійснюються всі добрі мрії!