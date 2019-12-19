Побили і змусили роздягнутися: одеських ліцеїстів підозрюють у насильстві над дитиною

На Одещині двох 16-річних підлітків підозрюють у катуваннях малолітнього хлопця.

Мати постраждалого звернулася в поліцію тільки через три дні після інциденту, повідомляє поліція Одеської області.

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Дитина відмовилася відвідувати навчальний заклад через сором перед знайомим. Перевіряючи звернення, правоохоронці виявили відео, яке поширювалось в соціальних мережах.

У ході розслідування, було встановлено, що подія відбулася в квартирі одного з ліцеїстів. Правопорушники в присутності ще чотирьох неповнолітніх свідків побили 11-річного хлопчика. Під загрозою фізичного насильства, змусили повністю роздягнутися і чіпати себе за інтимні місця. За непослух – били. Свої дії підлітки знімали на телефон.

Інцидент кваліфікують як катування. Порушникам загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.