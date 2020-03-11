Пробне ЗНО 2020: в Києві перенесли дати тестування – деталі
В Києві перенесли дати складання пробного ЗНО через карантинні заходи, які ввели на території міста у зв'язку з поширенням коронавірусу. Тестування мало б відбутись 21 та 28 березня.
Про перенесення дати повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, пише ТСН.
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Пробне ЗНО 2020 в Києві перенесли – що відомо
Як розповів посадовець, у міської влади є домовленість з регіональним центром оцінювання якості освіти про перенесення пробного ЗНО на квітень.
Ми домовилися з регіональним центром оцінювання якості освіти, що пробні тести, які мали відбутися наприкінці березня, ми проведемо після того, як унормується ситуація – у квітні,
– розповів чиновник.
Також Микола Поворозник пояснив, що у зв'язку з карантином у школах міста, навчання відбуватиметься дистанційно.
Ми провели розмови з деякими засобами масової інформації і будемо проводити телеуроки для школярів,
– розповів Поворозник.
Тест з української мови та літератури вступники мали б скласти 21 березня. Іспит з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземної мови (на вибір англійської, іспанської, німецької та французької) мав відбутись 28 березня.
Важливо: По всій Україні ввели карантин через коронавірус
Що відомо про карантин в Києві?Мер міста Віталій Кличко розповів, що з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання.
У кінотеатрах скасують сеанси. Закритими будуть також розважальні центри, а спортивні події відбуватимуться без глядачів. Громадський транспорт курсуватиме поки без змін. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.
Для решти України дати поки не змінились / інфографіка: 24 канал