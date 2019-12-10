Школа, в которой обнаружили палочку туберкулеза, возобновила работу: детали

В поселке Аулы Днепропетровской области недавно обнаружили открытую форму туберкулеза у одного из учеников местной школы. В понедельник, 9 декабря школа возобновила свою работу.

Об этом рассказал заместитель территориальной общины в Аулах Игорь Драка, пишет УНН.

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Выявили факт заболевания в школе. Мы на неделю сделали карантин, для того чтобы и дети, и родители детей, смогли пройти обследование,

– пояснил Игорь Драка.

По словам чиновника, медосмотр будет проходить весь педагогический коллектив и ученики класса, в котором учился больной.

Также чиновник заверил, что больной мальчик находится на стационаре в больнице.

Ребенок давным-давно в больнице и получает лечение. Новые случаи заболевания не обнаружили. Туберкулез – не грипп, им на второй день не болеют. Поэтому нет случаев,

– добавил Игорь Драка.

Инцидент произошел в средней Аульской школе еще 3 декабря, с тех пор школу закрыли на карантин. Во всех помещениях провели санитарную обработку.

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А сколько в Украине всего школ?

Всего в 2018 году в Украине функционировало около 19 тысяч средних школ.

Чем опасна открытая форма туберкулеза?