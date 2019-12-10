Школа, в которой обнаружили палочку туберкулеза, возобновила работу: детали
В поселке Аулы Днепропетровской области недавно обнаружили открытую форму туберкулеза у одного из учеников местной школы. В понедельник, 9 декабря школа возобновила свою работу.
Об этом рассказал заместитель территориальной общины в Аулах Игорь Драка, пишет УНН.
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Выявили факт заболевания в школе. Мы на неделю сделали карантин, для того чтобы и дети, и родители детей, смогли пройти обследование,
– пояснил Игорь Драка.
По словам чиновника, медосмотр будет проходить весь педагогический коллектив и ученики класса, в котором учился больной.
Также чиновник заверил, что больной мальчик находится на стационаре в больнице.
Ребенок давным-давно в больнице и получает лечение. Новые случаи заболевания не обнаружили. Туберкулез – не грипп, им на второй день не болеют. Поэтому нет случаев,
– добавил Игорь Драка.
Инцидент произошел в средней Аульской школе еще 3 декабря, с тех пор школу закрыли на карантин. Во всех помещениях провели санитарную обработку.
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А сколько в Украине всего школ?
Всего в 2018 году в Украине функционировало около 19 тысяч средних школ.
Чем опасна открытая форма туберкулеза?
- палочка Коха (которая вызывает заболевание) передается воздушно-капельным путем;
- без надлежащего лечения болезнь приводит к летальным исходам;
- Украина на втором месте среди стран Европы по заболеваемости туберкулезом (в расчете на 100 тысяч человек).