І зараз вони разом з іншими українськими воїнами продовжують гідно боронити нашу державу від агресора. Тож 24 Канал з нагоди свята у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підготував цінні мовні поради.

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Як правильно говорити українською

У двадцять п'ятій добірці розповімо вам, як правильно українською говорити про роботу наших прикордонників та зихист державного кордону.

границя – кордон;

пограничник – прикордонник;

Для початку радимо вам запам'ятати, що в Україні немає "пограничників" і "границі", а є "прикордонники" і "кордон".

защітнікі – захисники;

защіщают – захищають;

При цьому наші мужні прикордонники також є захисниками держави і захищають її від російського агресора. Тільки не кажіть, що вони є "защітніками" і нас "защіщают".

ісполняти – виконувати;

приказ – наказ;

оружиє – зброя;

Вони гідно виконують накази, а не "ісполняют прикази" і впевнено та мужньо зі зброєю, а не "оружиєм" в руках стоять на сторожі кордону України.

До теми "Ви обязані явитися в воєнкомат": як правильно говорити українською про мобілізацію

связь – зв'язок;

увольнєніє – звільнення;

воєннослужащий – військовослужбовець;

реагіруют – реагують;

І ми всією країною дякуємо нашим героїчним військослужбовцям, а не "воєннослужащим", які не зважають (не реагують, а не "реагірують") на складні умови служби, поганий зв'язок, а не "связь", "бо рація не робе", і не думають про звільнення, а не "увольнєніє" зі служби – хіба що про звільнення українських територій від окупантів.