У США студент помер через відмову лікарів перевірити його на коронавірус

В Детройті студент Мічиганського університету помер від коронавіруса, після того як лікарі кілька разів відмовились проводити тест на інфекцію.

Про випадок пише газета The Detroit News, посилаючись на сестру покійного студента.

Вас зацікавить: В Україні підтвердили вже 804 випадки коронавірусу

25-річний студент протягом кількох днів просив лікарів перевірити його на коронавірус, адже у нього були характерні для хвороби симптоми. За словами сестри, перед смертю у хлопця була лихоманка, задуха та слабкість.

Я говорила йому, щоб він попросив медиків його протестувати. Проте вони відмовили,

– розповіла сестра померлого.

Медики діагностували у хлопця бронхіт, проте йому ставало лише гірше. В результаті його перевели до реанімаційного відділення, де через тиждень він помер.

Посмертний тест на коронавірус виявився позитивним.

Мічиганський університет за день до смерті хлопця оголосив, що у трьох їхніх студентів було виявлено коронавірус, і закликав усіх дотримуватися запобіжних заходів, щоб не допустити поширення інфекції.

Читайте також: Знайшли слабке місце коронавірусу – вся справа в шипах

Що відомо про Мічиганський університет