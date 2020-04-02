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У США студент помер через відмову лікарів перевірити його на коронавірус

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Студент помер через недбалість лікарів / Aalok Atreya

В Детройті студент Мічиганського університету помер від коронавіруса, після того як лікарі кілька разів відмовились проводити тест на інфекцію.

Про випадок пише газета The Detroit News, посилаючись на сестру покійного студента.

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25-річний студент протягом кількох днів просив лікарів перевірити його на коронавірус, адже у нього були характерні для хвороби симптоми. За словами сестри, перед смертю у хлопця була лихоманка, задуха та слабкість.

Я говорила йому, щоб він попросив медиків його протестувати. Проте вони відмовили,
– розповіла сестра померлого.

Медики діагностували у хлопця бронхіт, проте йому ставало лише гірше. В результаті його перевели до реанімаційного відділення, де через тиждень він помер.

Посмертний тест на коронавірус виявився позитивним.

Мічиганський університет за день до смерті хлопця оголосив, що у трьох їхніх студентів було виявлено коронавірус, і закликав усіх дотримуватися запобіжних заходів, щоб не допустити поширення інфекції.

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Що відомо про Мічиганський університет

  • розташований у штаті Мічиган;
  • заснований у 1817 році;
  • загалом в університеті навчається 42716 студентів;
  • у виші вчилось 18 лауреатів Пулітцерівської премії.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини США Вища освіта Студенти Освіта Освіта за кордоном
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