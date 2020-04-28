Онлайн-уроки з української мови для 4 класу: дивіться відео

"Всеукраїнська школа онлайн" тепер транслює уроки і для 1-4 класів. Дивіться онлайн-уроки для 4 класу за 28 квітня.

Щовівторка та четверга з 28 квітня та до закінчення карантину "Всеукраїнська школа онлайн" транслюватиме уроки для 1 – 4 класів. Програма розрахована на 5 тижнів і складається з чотирьох предметів. Тривалість уроку для 1 – 4 класів буде близько 15 хвилин. Заняття починаються о 9 ранку.

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Розклад занять

Вівторок

Українська мова; Математика; Мистецтво; Мультфільм.

Четвер

Українська мова; Математика; Наука; Мультфільм.

Дивіться онлайн-уроки для 4 класу за 28 квітня: українська мова

Тема: Узагальнення з теми “Дієслово”. Змінювання дієслів за часами і числами