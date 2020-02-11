В Києві пообіцяли збільшення виплат освітянам

У 2020 році заробітна плата працівників освітньої сфери Києва повинна збільшитись на 9%. Проте місто продовжуватиме виплачувати і надбавку за складність та напруженість роботи.

Про збільшення виплат розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, пише Офіційний портал Києва.

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Надбавки повинні отримати не лише вчителі та вихователі, але й прибиральники, охоронці, кухарі та медсестри у школах.

За словами посадовця, міська влада додала ще 2 мільярди гривень на виплату заробітних плат освітянам.

Наразі лише 3% місцевих громад виплачують своїм освітянам надбавки до заробітної плати у повному обсязі. Київ почав робити це першим, а міська влада продовжуватиме докладати зусиль, щоб освітяни столиці отримували гідну оплату своєї праці,

– розповів заступник голови КМДА.

Підвищення заробітної плати на 9% для освітян всієї України закладена в бюджеті на 2020 рік. Планується, що таку додаткову виплату отримають близько 73,9 тисячі працівників сфери освіти.

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Скільки зараз заробляють вчителі в Україні?5410 гривень на місяць заробляє вчитель зі стажем до 10 років. Також 8182 гривень заробляють педагоги з 30-річним стажем.