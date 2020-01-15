В Техасі внаслідок стрілянини у школі загинув учень: підозрюваний ховався за смітником – відео

В місті Х'юстон, що в штаті Техас (США) загинув 16-річний школяр внаслідок стрілянини у середній школі Беллер. Заарештовано його однокласника.

Поліцію було повідомлено про трагедію близько 16 години за місцевим часом, пише KHOU 11.

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Підозрюваний поранив школяра в груди. Згодом хлопець помер у лікарні.

#BREAKING Student shot, rushed to the hospital with rescuers doing CPR, from Belllaire High School, sources confirm. pic.twitter.com/1wXNYIAaLT — Brett Buffington (@BrettKHOU) 14 січня 2020 р.

Правоохоронці затримали двох підозрюваних ближче до вечора. Повідомляється, що один з них ховався за смітником біля продуктового магазину.

Я висловлюю своє глибоке співчуття молодим людям, а також усім школярам, викладачам та співробітникам середньої школи Беллер,

– заявив мер міста Х'юстон Сільвестр Тернер.

Заняття у школі поки що скасували.

Скільки у США всього шкіл?Загалом у США працюють понад 130 тисяч середніх шкіл.

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