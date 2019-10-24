Школяр у США вистрелив у однокласника та повернувся на урок: деталі
У США 17-річний хлопець перед уроками вистрелив у свого 16-річного друга та пішов на заняття. Вчитель не підозрював про пригоди свого учня.
Після короткої сутички зі своїм другом, стрілець двічі вистрілив йому в тулуб. Інцидент стався біля однієї зі шкіл в штаті Каліфорнія, повідомляє CNN.
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Він спокійно зайшов до класу та говорив зі своїми друзями,
– розповідає вчитель.
Постраждалого доставили до лікарні. Його стан стабільний.
Поліція отримала виклик приблизно о 9 ранку та прибула на місце злочину. Правоохоронці обшукали будівлю та знайшли підозрюваного у класі.
За словами капітана поліції, стрільцю висунули звинувачення та допитали. Пістолета при ньому не знайшли. За версією слідства, після стрілянини хлопець передав зброю третій особі.
Поліція прибула оперативно / фото The New York Times
Де сталася стрілянина?Місто Санта-Роза (170 тисяч мешканців) графство Сомона, штат Каліфорнія. Неподалік Сан-Франциско.
Що відомо про володіння зброєю у США?
- 270 мільйонів одиниць цивільної вогнепальної зброї знаходиться на руках в американців легально;
- 88,8 одиниці зброї припадає на 100 осіб.