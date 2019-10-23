В США тренер обіймами запобіг стрілянині в школі: відео

Шкільний тренер з Портленда зміг відвернути стрілянину в школі, обійнявши озброєного старшокласника.

Озброєний 18-річний хлопець на ім'я Анхель Гранадос-Діас прийшов у школу зі зброєю та намагався зайти в аудиторію. Проте йому завадив тренер з футболу та легкої атлетики Кенон Лоу, повідомляє ABC.

Вас може зацікавити: У Запоріжжі банда школярок жорстоко побила 13-річну дівчину: нові подробиці інциденту

На відео видно, як тренер обійняв хлопця та почав з ним розмовляти, після чого той опустив рушницю. Подія сталася ще в травні, проте відео було опубліковане нещодавно.

Інцидент зі школи в Орегоні – дивіться відео:

Перш за все, я намагався переконатись, що дуло пістолета не спрямоване в бік учнів чи в мене. Тоді мені вдалось схопити рушницю правою рукою,

– розповів тренер.

За словами тренера, він радий, що опинився в класі і зміг допомогти.

У юнака сталося загострення психічної хвороби. Анхель Гранадос-Діас визнав себе винним під час судового процесу та отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі умовно.

Читайте також: Цькування не було: інформація про булінг третьокласника не підтвердилась

Що відомо про володіння зброєю у США?

270 мільйонів одиниць цивільної вогнепальної зброї знаходиться на руках в американців легально;

одиниць цивільної вогнепальної зброї знаходиться на руках в американців легально; 88,8 одиниці зброї припадає на 100 осіб.

Скільки вогнепальної зброї в українців?