В США тренер обіймами запобіг стрілянині в школі: відео
Шкільний тренер з Портленда зміг відвернути стрілянину в школі, обійнявши озброєного старшокласника.
Озброєний 18-річний хлопець на ім'я Анхель Гранадос-Діас прийшов у школу зі зброєю та намагався зайти в аудиторію. Проте йому завадив тренер з футболу та легкої атлетики Кенон Лоу, повідомляє ABC.
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На відео видно, як тренер обійняв хлопця та почав з ним розмовляти, після чого той опустив рушницю. Подія сталася ще в травні, проте відео було опубліковане нещодавно.
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Перш за все, я намагався переконатись, що дуло пістолета не спрямоване в бік учнів чи в мене. Тоді мені вдалось схопити рушницю правою рукою,
– розповів тренер.
За словами тренера, він радий, що опинився в класі і зміг допомогти.
У юнака сталося загострення психічної хвороби. Анхель Гранадос-Діас визнав себе винним під час судового процесу та отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі умовно.
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Що відомо про володіння зброєю у США?
- 270 мільйонів одиниць цивільної вогнепальної зброї знаходиться на руках в американців легально;
- 88,8 одиниці зброї припадає на 100 осіб.
Скільки вогнепальної зброї в українців?
- 920 тисяч одиниць вогнепальної зброї офіційно зареєстровано в Україні;
- 4,4 мільйона одиниць легальної та нелегальної зброї знаходиться на руках в українців за даними американської аналітичної компанії Small Arms Survey.