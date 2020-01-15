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В Техасе в результате стрельбы в школе погиб ученик: подозреваемый скрывался за мусоркой – видео

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Детали преступления устанавливаются / William Isted

В городе Хьюстон, штат Техас (США) погиб 16-летний школьник в результате стрельбы в средней школе Беллер. Арестован его одноклассник.

Полиции сообщили о трагедии около 16 часов по местному времени, пишет KHOU 11.

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Подозреваемый ранил школьника в грудь. Впоследствии парень скончался в больнице.

Правоохранители задержали двух подозреваемых ближе к вечеру. Сообщается, что один из них прятался за мусорником возле продуктового магазина.

Я выражаю свое глубокое сочувствие молодым людям, а также всем школьникам, преподавателям и сотрудникам средней школы Беллер,
– заявил мэр города Хьюстон Сильвестр Тернер.

Занятия в школе пока отменили.

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Смерть подростка в результате стрельбы в Техасе – смотрите видео:

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Дети и несовершеннолетние Школа Учеба Новости США Стрельба Образование за рубежом
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