В Техасе в результате стрельбы в школе погиб ученик: подозреваемый скрывался за мусоркой – видео

В городе Хьюстон, штат Техас (США) погиб 16-летний школьник в результате стрельбы в средней школе Беллер. Арестован его одноклассник.

Полиции сообщили о трагедии около 16 часов по местному времени, пишет KHOU 11.

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Подозреваемый ранил школьника в грудь. Впоследствии парень скончался в больнице.

#BREAKING Student shot, rushed to the hospital with rescuers doing CPR, from Belllaire High School, sources confirm. pic.twitter.com/1wXNYIAaLT — Brett Buffington (@BrettKHOU) 14 січня 2020 р.

Правоохранители задержали двух подозреваемых ближе к вечеру. Сообщается, что один из них прятался за мусорником возле продуктового магазина.

Я выражаю свое глубокое сочувствие молодым людям, а также всем школьникам, преподавателям и сотрудникам средней школы Беллер,

– заявил мэр города Хьюстон Сильвестр Тернер.

Занятия в школе пока отменили.

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Смерть подростка в результате стрельбы в Техасе – смотрите видео: