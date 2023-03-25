Психологиня Світлана Ройз пояснює, що зошит чи малюнок – це продовження внутрішньої території та простору дитини. Тому те, що туди привноситься "ззовні" (правки або оцінка), часто сприймається дитиною занадто емоційно, іноді як втручання.

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Водночас експертка каже, що будь-який розвиток, у тому числі й навчання, відбуваються лише за умови відчуття безпеки і спокою. Тому вчителям варто обережно використовувати червону ручку, щоб не розвинути у дитини схильність до "шкільної тривожності" – страху зробити будь-яку помилку.

Чим більше вчитель, батьки чи сама дитина фіксуються на помилках, тим більшим стає страх припуститись нової помилки,

– додала Ройз.

За її словами, червоний колір сприймається дитиною, як сигнал світлофору "Стоп", як обмеження і вияв авторитарності. Дитині часто складно перейти до нової дії після того, як вона побачить у зошиті червоний напис.

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Психотерапевтка вважає, що вчителю краще використовувати два кольори ручки – червоний і зелений. Наприклад, зеленим підкреслювати або виділяти те, що зроблено ідеально, червоним – те, на що треба звернути увагу.

"Важливо, щоб зелених позначок було приблизно вдвічі більше, ніж червоних", — зазначає Ройз.

Цікаво! У Міністерстві освіти і науки раніше радили вчителям віддавати перевагу зеленій ручці, а не червоній, коли вони перевіряють зошит школяра. Чим цей метод цікавий та як він допомагає мотивувати учнів краще навчатися – читайте у матеріалі.

Вона додає, що шкільний час – це велика частина життя дитини. Там, зокрема формується і самооцінка, а те впливає на те, наскільки дитина сприймає себе успішною та щасливою.

До слова, війна суттєво вплинула на всі сфери життя в Україні, зокрема й на освітню. Через тривоги багато учнів пропускали навчання, а деякі школярі так і не змогли адаптуватися до нових умов. Як змінилися школярі за останній рік – читайте тут.