Психологиня Светлана Ройз объясняет, что тетрадь или рисунок – это продолжение внутренней территории и пространства ребенка. Поэтому то, что туда привносится извне (правки или оценка), часто воспринимается ребенком слишком эмоционально, иногда как вмешательство.

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В то же время эксперт говорит, что любое развитие, в том числе и обучение, происходят только при ощущении безопасности и покоя. Поэтому учителям следует осторожно использовать красную ручку, чтобы не развить у ребенка склонность к "школьной тревожности" – страха совершить любую ошибку.

Чем больше учитель, родители или сам ребенок фиксируются на ошибках, тем больше становится страх допустить новую ошибку,

– добавила Ройз.

По ее словам, красный цвет воспринимается ребенком как сигнал светофора "Стоп", как ограничение и проявление авторитарности. Ребенку часто сложно перейти к новому действию после того, как он увидит в тетради красную надпись.

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Психотерапевт считает, что учителю лучше использовать два цвета ручки – красный и зеленый. К примеру, зеленым подчеркивать или выделять то, что сделано идеально, красным – то, на что нужно обратить внимание.

"Важно, чтобы зеленых меток было примерно вдвое больше, чем красных", – отмечает Ройз.

Любопытно! В Министерстве образования и науки ранее советовали учителям отдавать предпочтение зеленой ручке, а не красной, когда они проверяют тетрадь школьника. Чем этот метод интересен и как он помогает мотивировать учащихся лучше – читайте в материале.

Она добавляет, что школьное время – это большая часть жизни ребенка. Там, в частности, формируется и самооценка, а то влияет на то, насколько ребенок воспринимает себя успешным и счастливым.

К слову, война оказала существенное влияние на все сферы жизни в Украине, в том числе и на образовательную. Из-за тревог многие ученики пропускали обучение, а некоторые школьники так и не смогли адаптироваться к новым условиям. Как изменились школьники за последний год – читайте здесь.