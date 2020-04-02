Відеоуроки будуть доступні для школярів з окупованих територій онлайн: де дивитись

Школярі з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму зможуть переглядати відеоуроки від освітнього проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". Відеоуроки будуть доступні в ефірі телеканалу "Дом".

Про доступ до відеоуроків пише офіційний сайт Президента України.

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Окрім телеканалу "Дом", мешканці окупованих територій зможуть переглядати відеоуроки і на телеканалах, які входять до пакету партнерів.

Мешканці окупованого півострова, які мають доступ до телебачення через супутникове обладнання, також матимуть змогу дивитися відеоуроки в ефірі UA: Перший та інших каналів – партнерів проєкту, які входять у їхній супутниковий пакет,

– пояснили у пресслужбі Президента України.

До списку каналів-партнерів проєкту входять: Newsone, ZIK, 112 Україна, ПлюсПлюс, Zoom, Індиго, УНІАН, Рада, UA: Культура, UA:Перший, М1.

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Що відомо про "Всеукраїнську школу онлайн"?Освітній проєкт, ініційований Президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.



Зйомки уроків відбуватимуться у Новопечерській школі міста Києва. У відеозаняттях окрім 40 київських педагогів також беруть участь українські ведучі, музиканти, актори, тощо.



Переглянути відео із заняттями також можна буде на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.