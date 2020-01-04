Використання телефону на уроці: думка дітей та вчителів

Освітні програми в школах та університетах застарілі для сучасного покоління. Не секрет, що українська освіта знаходиться у глибокій кризі. У школах система освіти та підготовка вчителів вимагає оновлення, про яке влада говорить вже не перший рік.

Використання гаджетів під час навчального процесу

Остап Шевченко: Повинна бути комунікація і розуміння між вчителями й учнями. Буває таке, що є різні погляди на одну ситуацію і потім виникають конфлікти часто. Потім важко налагодити стосунки. Якщо це все ж стається, то можуть вирости розумні діти.

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Є вчителі різних вікових категорій. Молодшим – легше розмовляти з дітьми, у старших – зовсім інші погляди. Вони можуть вважати, що сидіти в телефоні на уроці та користуватися інтернетом – це жахливо. Іноді потрібно використати гаджет, щоб знайти потрібну інформацію.



Остап Шевченко

Є вчителі, які до цього відносяться нормально. А є які проти цього і збирають їх, наприклад, у кошики і віддають тільки на перерві.

За кордоном є школи у яких працює правило, що діти перед уроком складають всі гаджети у спеціальний бокс. І це дійсно покращує навчальний процес, бо інформацію можна знайти не тільки у телефоні. В Україні обов’язковим таке правило не є.

Олег Слушний: Багато навчальних закладів практикує таку коробочку, щоб діти мали куди складати гаджети і вони не заважали. Проте є частина людей, які вважають, що не треба забороняти, а показати, як смартфон використовувати у розумних цілях. І цим саме покращити якість уроку, бо пришвидшується отримання інформації та відбувається комунікація між дітьми. Тоді дуже зручно виконувати групову роботу.

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Окрім того, одразу бути в тренді. Для дітей важливо, коли вчитель з ними на одній хвилі. Я, як вчитель математики та інформатики, важко уявляю сучасний урок без гаджетів. Зрозуміло, що дозовано.



Олег Слушний

Я надаю перевагу методикам, які дозволяють встановити емоційний зв’язок з дітьми, подивитися з яким настроєм вони прийшли, після якого уроку. Це все буде впливати на хід уроку і підбір методик, які дозволять досягнути результату. Саме мобільні телефони дозволяють це виявити швидко, інтерактивно, не забираючи багато часу.

Марія Богуслав: Одна з проблем, чому не у всіх відбувається так, як розповідає Олег. Проблема в тому, що у нас є розрив віковий та ментальний між поколінням вчителів, яким вже за 50 років, і молоддю, яка виросла з гаджетами.

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За дослідженнями, покоління Z може сприймати одночасно 5-7 каналів інформації. З одного боку, це добре. А з іншого, вони не так глибоко сприймають інформацію. Науковці б певно сказали, що це неправильно. Але це життя і вони такими будуть далі.



Марія Богуслав

Методика пошуку інформації тільки пришвидшується. Як на уроці, так і в житті, вони зможуть швидко знайти інформацію за допомогою гаджета. А не забирати і казати, щоб шукали у підручниках. Все одно знайдуть, але витратять на це більше часу.

Система освіти і підготовки вчителів привчила дитину вчити формулу та зазубрювати інформацію. А зараз життя вимагає не запам’ятовування, а вміння швидко знаходити те, що треба.

Навички для сучасного вчителя

Олег Слушний: На мою думку, сучасний вчитель має володіти навчиками чотрьох "К": креативність, колоборація, комунікація та критичне мислення. Відповідно до цих навичок, вчитель повинен бути прикладом і вчити цьому.

Якщо я володію даною технологією, то сам зможу когось навчити. Вчитель організовує свої заняття з використанням цих навичок і розвиває дітей. Тому обов’язкові ці навички необхідні вчителям і учням.